Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
Вціліла ікона після прильоту по штабу Чорноморського флоту РФ
фото: t.me/razvozhaev

Губернатор Севастополя похвалився єдиним непереможним адміралом РФ, а точніше – його зображенням на іконі

Після удару Збройних сил України по штабу Чорноморського флоту РФ вціліла ікона російського адмірала Федора Ушакова. Про це розповів так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

«Як відомо, Федір Ушаков не програв жодної битви. Через сторіччя непереможний адмірал продовжує захищати Севастополь і дарує впевненість у новій перемозі», – порадів за вцілілого губернатор.

Развожаєв розповів, що ікона з фігурою святого – зі штабу Чорноморського флоту. Дерев'яна рама повністю згоріла, а образ святого, написаний на дереві, уцілів і нібито не вражений вогнем після атаки ЗСУ.

«Подивіться самі на фото – який стан має ікона. Ми з вами стали свідками справжнього дива! На іконі Ушакова на сувої напис: «Не впадайте у відчай! Ці грізні бурі обернуться до слави Росії», – звернувся до севастопольців Развожаєв.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. 

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Читайте також: З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту в Криму
Теги: Севастополь Крим флот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Херсонщині росіяни під щільним вогнем мусили залишити позиції та відступити до укріплення
Окупанти у відчаї хочуть «викликати Зевса»: перехоплення СБУ
22 вересня, 20:59
Користувачі пишуть про влучання в Севастопольську ТЕЦ
В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух
22 вересня, 18:02
Командувач Повітряних сил потролив роботу ППО окупантів у Криму
Командувач Повітряних сил потролив роботу ППО окупантів у Криму
22 вересня, 15:42

Події в Україні

Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
РФ дедалі частіше атакує дронами багатолюдні місця в одній із областей
РФ дедалі частіше атакує дронами багатолюдні місця в одній із областей
«Вагнерівці» повертаються на фронт. ISW оцінив наслідки
«Вагнерівці» повертаються на фронт. ISW оцінив наслідки
Ворог накрив вогнем Дніпропетровщину: є постраждалий (фото)
Ворог накрив вогнем Дніпропетровщину: є постраждалий (фото)
Вибухи у Бердянську і Токмаку, зустріч Зеленського з лідером Судану: головне за ніч
Вибухи у Бердянську і Токмаку, зустріч Зеленського з лідером Судану: головне за ніч
Окупанти намагаються повернути позиції в районі Кліщіївки – Генштаб
Окупанти намагаються повернути позиції в районі Кліщіївки – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
49K
Україну сколихнув землетрус
24K
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
21K
Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
6164
Буданов пообіцяв засмутити Путіна
5269
МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької атомної електростанції

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Вчора, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту