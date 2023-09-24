Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала

Губернатор Севастополя похвалився єдиним непереможним адміралом РФ, а точніше – його зображенням на іконі

Після удару Збройних сил України по штабу Чорноморського флоту РФ вціліла ікона російського адмірала Федора Ушакова. Про це розповів так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

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«Як відомо, Федір Ушаков не програв жодної битви. Через сторіччя непереможний адмірал продовжує захищати Севастополь і дарує впевненість у новій перемозі», – порадів за вцілілого губернатор.

Развожаєв розповів, що ікона з фігурою святого – зі штабу Чорноморського флоту. Дерев'яна рама повністю згоріла, а образ святого, написаний на дереві, уцілів і нібито не вражений вогнем після атаки ЗСУ.

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«Подивіться самі на фото – який стан має ікона. Ми з вами стали свідками справжнього дива! На іконі Ушакова на сувої напис: «Не впадайте у відчай! Ці грізні бурі обернуться до слави Росії», – звернувся до севастопольців Развожаєв.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.