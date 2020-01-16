Порошенко заступився за Гончарука



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Петро Порошенко про можливу відставку Гончарука: наша політична сила точно в цьому участі брати не буде

Петро Порошенко переконаний, що «абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдоскандал»

Уряд Олексія Гончарука атакує один із олігархів та Росія. Про це сказав п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко у кулуарах в четвер.

«Повертаючись до ситуації з плівками, я хочу сказати, що це є не український сценарій. Бо цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені в розмові прем'єрміністра і керівництва економічного блоку. Які треба просто проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію, щоб протидіяти викликам і ризикам», - зазначив він.

Порошенко переконаний, що абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдоскандал. «Подивіться, на яких каналах вийшла у першу чергу атака на український уряд. На російських. І на каналах одного відомого олігарха», - додав політик.

«Які причини цієї атаки? Тому що вони хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним. І через який виводились десятки а може сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи. Там є справжня причина атаки на економічний блок уряду. Наша політична сила точно в цьому участі брати не буде», - заявив Порошенко журналістам.

Зазначимо, що 15 січня ввечері нардепи від «Слуги народу» Олександр Дубінський, Максим Бужанський і Олександр Куницький шукали в Кабінеті міністрів прем'єра Олексія Гончарука, щоб «змусити його піти у відставку».

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Прес-служба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

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