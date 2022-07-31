Україні потрібно стати сучасною імперією
Потрібно визнати, що Росія нам ніколи не дасть спокою
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Основная проблема Украины – это физическая открытость границ. По степям и лесам. Она была есть и будет.
Из-за этого мы все время вынуждены воевать и искать союзы.
Нужно признать, что Россия нас никогда не оставит в покое.
Если бы мы были островным государством, то можно было бы развлекаться с различными проектами будущего.
Но поскольку граница идет по суше, то у нас не так много вариантов. И цена ошибки может привести к очередному историческом витку, который мы неоднократно проходили.
Союз с Московским царством, создание Российской империи, СССР, пребывание в составе Речи Посполитой – это все неудачные попытки защитить границы.
Как и столетия назад у нас несколько вариантов решить вопрос с безопасностью:
- Войти в ЕС и НАТО;
- Превратиться в европейский Израиль;
- Быть независимым государством, где безопасность обеспечивают десятки тысяч американских солдат, которые постоянно находятся на территории Украины (по примеру азиатских тигров);
- Стать современной империей, администрирующей территории от Белого моря до Черного. От Карпат до Урала.
Мы выбрали вхождение в ЕС и НАТО. Но в НАТО нас не принимают. Да и разговоры о пятой статье слишком преувеличены.
А что мы будем делать, если ЕС развалится?
Является ли эта стратегия гарантией безопасности на десятки лет?
Попробуем, посмотрим. В любом случае это лучше, чем быть поглощенными РФ.
Мы боимся больше всего империи сейчас, но как показывает практика, не один раз создавали ее. Только с центром в Москве.
Почему бы не сделать ставку на империю с центром в Киеве, связав тысячелетнюю историю?
От моря до моря. От гор до гор.
У нас сильная эмоциональная травма, связанная с этим словом.
Но сложно подобрать синонимы, объясняющие восточноевропейский союз с центром в Киеве.
Высокотехнологичный, креативный, где свободные люди могут реализовать любые творческие амбиции в безопасной среде.
Потому что, даже если современная Россия развалится, то нам придётся иметь дело с 30-ю условным «Кадыровами» или ждать очередного раунда большой войны, когда она соберется и начнет наступление.
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