Навіщо росіяни атакували штаб свого флоту у Севастополі? Радник глави МВС назвав три причини

Окупанти намагаються заспокоїти севастопольців і загітувати населення на мобілізацію

«Атака саморобного безпілотника» на будівлю штабу Чорноморського флоту у Севастополі потрібна росіянам, а не українцям. На це у рашистів є кілька причин. Про причини «атаки» написав на Facebook радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

По-перше, зазначив Денисенко, таким чином окупанти пробують заспокоїти мешканців Севастополя, які уперше з часів Другої світової війни не побачать парад на День військово-морського флоту. Рашисти скасували парад раніше, бо без знищений під час війни кораблів, зокрема, флагмана Чорноморського флоту, крейсера «Москва», парад матиме не той вигляд, на який розраховуватиме і влада, і населення.

«Свято без параду може викликати багато запитань у жителів Севастополя. Простіше кажучи, народ нап‘ється і почне щось говорити проти влади», – припустив Денисенко, нагадавши і про кількість загиблих на війні російських військових, які служили саме у Севастополі.

Крім того, залякування севастопольців українською «атакою», на думку радника міністра внутрішніх справ, дозволить підняти тему з мобілізацією. Втім, Денисенко упевнений, що ця ідея у рашистів провалиться, бо пересічний росіянин не хоче воювати, та й спробу підняти народ на війну пропагандисти вибрали недолугу – інсценувавши «напад» України на найзахищеніше місце у Севастополі.

Також «атака саморобного дрона» дозволить Кремлю знову заявити про «судний день» та посилити погрози на адресу України. Але, зазначив радник Дениса Монастирського, «все, що можна застосувати проти України, вони вже застосували. Хоча вони й можуть почати нагнітати істерію, далі слів вони нікуди не підуть».

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, зранку «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про «атаку», нібито здійснену українським безпілотником на будівлю штабу Чорноморського флоту країни-агресора.

Але на фотографіях, оприлюднених згодом Развожаєвим, із усіх можливих наслідків «атаки» можна помітити лише розкидане листя та кров біля одного із входів до будівлі штабу.

Згодом пресслужба Чорноморського флоту заявила, нібито Україна атакувала будівлю штабу саморобним безпілотним пристроєм.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав цей інцидент провокацією росіян, заявивши, що деокупація Криму буде відбуватися зовсім не так, як розповідають про «атаку» рашисти, і зі значно вищою ефективністю.