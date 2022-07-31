Головна Країна Політика
search button user button menu button

Навіщо росіяни атакували штаб свого флоту у Севастополі? Радник глави МВС назвав три причини

Володимир Миленко
Сьогодні, 11:13 glavcom.ua
Навіщо росіяни атакували штаб свого флоту у Севастополі? Радник глави МВС назвав три причини
«Атака» на штаб Чорноморського флоту потрібна Росії для залякування севастопольців і можливої мобілізації
фото: Telegram «губернатора» Севастополя Развожаєва

Окупанти намагаються заспокоїти севастопольців і загітувати населення на мобілізацію

«Атака саморобного безпілотника» на будівлю штабу Чорноморського флоту у Севастополі потрібна росіянам, а не українцям. На це у рашистів є кілька причин. Про причини «атаки» написав на Facebook радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

По-перше, зазначив Денисенко, таким чином окупанти пробують заспокоїти мешканців Севастополя, які уперше з часів Другої світової війни не побачать парад на День військово-морського флоту. Рашисти скасували парад раніше, бо без знищений під час війни кораблів, зокрема, флагмана Чорноморського флоту, крейсера «Москва», парад матиме не той вигляд, на який розраховуватиме і влада, і населення.

«Свято без параду може викликати багато запитань у жителів Севастополя. Простіше кажучи, народ нап‘ється і почне щось говорити проти влади», – припустив Денисенко, нагадавши і про кількість загиблих на війні російських військових, які служили саме у Севастополі.

Крім того, залякування севастопольців українською «атакою», на думку радника міністра внутрішніх справ, дозволить підняти тему з мобілізацією. Втім, Денисенко упевнений, що ця ідея у рашистів провалиться, бо пересічний росіянин не хоче воювати, та й спробу підняти народ на війну пропагандисти вибрали недолугу – інсценувавши «напад» України на найзахищеніше місце у Севастополі.

Також «атака саморобного дрона» дозволить Кремлю знову заявити про «судний день» та посилити погрози на адресу України. Але, зазначив радник Дениса Монастирського, «все, що можна застосувати проти України, вони вже застосували. Хоча вони й можуть почати нагнітати істерію, далі слів вони нікуди не підуть».

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, зранку «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про «атаку», нібито здійснену українським безпілотником на будівлю штабу Чорноморського флоту країни-агресора.

Але на фотографіях, оприлюднених згодом Развожаєвим, із усіх можливих наслідків «атаки» можна помітити лише розкидане листя та кров біля одного із входів до будівлі штабу.

Згодом пресслужба Чорноморського флоту заявила, нібито Україна атакувала будівлю штабу саморобним безпілотним пристроєм.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав цей інцидент провокацією росіян, заявивши, що деокупація Криму буде відбуватися зовсім не так, як розповідають про «атаку» рашисти, і зі значно вищою ефективністю.

Читайте також: Епідемія оптимізму. Війна змінила українців: соціологи фіксують вражаючі тренди
Теги: росія Севастополь Вадим Денисенко мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни замінували Мелітополь і погрожують підірвати місто у разі контрнаступу ЗСУ
Окупанти погрожують зруйнувати Мелітополь у разі відступу – мер
25 липня, 21:15
Медведєв боїться, що Україна відвоює Крим, і починає залякувати українців судним днем
Медведєв погрожує Україні «судним днем»
17 липня, 16:26
Заява Медведєва про «судний день» для України, яка буде повертати Крим, викликала у Офісі президента лише жалість
Банкова висміяла погрозу «судним днем» від Медведєва
17 липня, 18:49

Політика

Навіщо росіяни атакували штаб свого флоту у Севастополі? Радник глави МВС назвав три причини
Навіщо росіяни атакували штаб свого флоту у Севастополі? Радник глави МВС назвав три причини
Американський аналітик пояснив, скільки Вашингтон допомагатиме Україні
Американський аналітик пояснив, скільки Вашингтон допомагатиме Україні
Саакашвілі збирається піти з політики – адвокат
Саакашвілі збирається піти з політики – адвокат
Зеленський назвав головне завдання кожного українця
Зеленський назвав головне завдання кожного українця
Масова страта «азовців». Порошенко звернувся до світу
Масова страта «азовців». Порошенко звернувся до світу
Екснардеп оприлюднив «список загиблих» у Оленівці: «Азов» не підтверджує
Екснардеп оприлюднив «список загиблих» у Оленівці: «Азов» не підтверджує

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
15K
Дружина дивно відреагувала на дзвінок окупанта з полону (відео)
10K
Омбудсмен: особу окупанта, який катував українського полоненого, встановлено
9611
Олена Зеленська розповіла, чим займаються її діти
8015
РФ стягує військову техніку до кордонів України (знімки з космосу)
7912
У Миколаєві лунають вибухи

Новини

Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Сьогодні, 02:34
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:30
Партизани пошкодили залізницю на Луганщині
Вчора, 21:10
Початок опалювального сезону у період війни: уряд зробив заяву
Вчора, 20:48
Нацбанк назвав професії, які стануть затребуваними після війни
Вчора, 20:33
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
Вчора, 20:14

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту