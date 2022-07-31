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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Чому Росія атакувала штаб чорноморського флоту у Севастополі

Сьогодні, 11:05 glavcom.ua
Росіяни зараз знову почнуть кричати про судний день і іншу ахінею

Російська влада сама себе загнала у пастку

Атака на штаб чорноморського флоту була потрібна росіянам, тому що:

1. Вперше з часів Другої світової Росія не має можливості провести парад в цей день. Флагман знищений, ряд кораблів або знищено або виведено з ладу. Саме тому парад відмінили ще тиждень тому, а свято без параду може викликати багато запитань у жителів Севастополя. Простіше кажучи, народ нап‘ється і почне щось говорити проти влади. Особливо, зважаючи на кількість смертей воєнних в місті.

2. Така провокація дозволить почати качати тему з мобілізацією. Хоча можна не сумніватися: російська влада тут сама себе загнала в пастку. Ну не хоче росіянин воювати. А качати мобілізацію через ж*порукість військових, які не змогли захистити найзахищеніше місце Севастополі – дуже складно. Хоча роспропагандонам це ніколи не заважало.

3. Росіяни зараз знову почнуть кричати про судний день і іншу ахінею. Єдине що про це потрібно знати, так це те, що все, що можна застосувати проти України вони вже застосували. Хоча вони й можуть почати нагнітати істерію, далі слів вони нікуди не підуть.

Путін розпочав свій політичний шлях із каширського шосе і трьох знищених будинків, цим він і завершить свій політичний шлях.

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Теги: росія Крим Севастополь війна

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Вадим Денисенко

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