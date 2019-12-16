Зеленський - водій таксі, який став президентом

Водій нашого зеленоокого таксі, прискорено проходить програму навчання. За рахунок тих, хто його обрав

Мовою оригіналу

УУУУ. ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ.

- Зеленский это Коллективный Обыватель.

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.

В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.

Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.

У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «...просто посмотрели в глаза».

Мало-мальски грамотный не то, что по-политик - таксист, никогда не дал бы втянуть себя в шоу Авакова.

И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «....а они соберут весь негатив».

Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.

Особенно в игре таксистов против министров МВД.

Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.

Так работает политика идентичности: обыватель выбирает себя - коллективную пустоту и думает, что наполнит ее своими смыслами.

Что такой же, как они, парень отомстит за них олигархам.

А потом оказывается, что пустоту надувают профессиональные надувальщики, а обывателю, в лучшем случае, дают посмотреть. За его же деньги.

А олигархи е*у... пардон, используют такого же, как они, простого парня из народа, так же как е*у... пардон, используют народ.

- Я, грит -, пришел, на переговоры тет-а-тет, а их там - семеро!..

Надувала гадюка жабу через соломинку: Золотое, Нацкорпус, хрюшки, дело Шеремета.

Представим, что Зеленский поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.

Солнцем всего человечества.

Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.

А учеба... ведь можно и плохому научиться.

Джерело: блог Олексія Арестовича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»