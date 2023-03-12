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У Росії за розбещення неповнолітнього затримали священника

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії за розбещення неповнолітнього затримали священника
Хлопчик наважився розповісти мамі про розбещення лише через деякий час
фото з відкритих джерел

35-річний ієрей торкався та приставав до дитини

У російському Омську затримали настоятеля храму за підозрою у педофілії. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Про це пише Telegram-канал Baza. 

Як розповів потерпілий п’ятикласник, 35-річний ієрей Микола приставав та торкався до нього у себе вдома. Хлопчик зайшов до отця у гості перед тим, як разом піти до храму Нерукотворного образу рятівника. Школяр працював там паламарем.

Подія сталася ще у середині лютого, але хлопчик наважився розповісти мамі про розбещення лише через деякий час.

Після цього жінка написала на священника заяву.

Нагадаємо, Солнцевський суд Москви виніс вирок колишньому режисерові, сценаристу та постановнику «Єралаша» Іллі Білостоцькому. Його засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію.

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Теги: педофіл росія священник жінка

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