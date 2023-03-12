У Росії за розбещення неповнолітнього затримали священника

Хлопчик наважився розповісти мамі про розбещення лише через деякий час

35-річний ієрей торкався та приставав до дитини

У російському Омську затримали настоятеля храму за підозрою у педофілії. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Про це пише Telegram-канал Baza.

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Як розповів потерпілий п’ятикласник, 35-річний ієрей Микола приставав та торкався до нього у себе вдома. Хлопчик зайшов до отця у гості перед тим, як разом піти до храму Нерукотворного образу рятівника. Школяр працював там паламарем.

Подія сталася ще у середині лютого, але хлопчик наважився розповісти мамі про розбещення лише через деякий час.

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Після цього жінка написала на священника заяву.

Нагадаємо, Солнцевський суд Москви виніс вирок колишньому режисерові, сценаристу та постановнику «Єралаша» Іллі Білостоцькому. Його засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію.