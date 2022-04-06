Бій за Київ ми виграли, але битва за Україну тільки починається

Всі хто міг, вже виїхали з Росії. Тепер там лише прихильники Путіна

Мовою оригіналу

Российская армия не посыпалась. Вероятного – и, чего уж там, ожидаемого и желаемого – катастрофического обвала боеспособности армии Мордора не произошло.

Можно сколько угодно изгаляться – и совершенно заслуженно – над коврами и стиральными машинками, но, бога ради, не принижайте всё же подвиг ЗСУ. На Киевском направлении украинская армия противостояла сильному и мотивированному противнику. Это было направление главного удара и сюда было брошено все самое лучшее, что у них было – ВДВ, спецназ, ССО, «Ка-52», танки Т-90, РЭБ, спутниковая связь и фрегаты с подводными лодками.

И они отходят сейчас не потому, что так в Стамбуле договорились Арахамия с Мединским. И не потому, что это стадо оленей с ворованными коврами, не способное больше ни на что, кроме как мародерить и бухать.

А только и исключительно потому, что украинская армия – ЗСУ, ТрО, Нацгвардия, местные жители с вилами и отравленными пирожками, партизаны, волонтеры – сломали им хребет. Месяц ломали – и сломали

Сломали хребет элитным подразделениям российской армии. Десантникам и спецназовцам. Мотивированным и боеспособным.

Украинская армия ВЫНУДИЛА их отойти. Вынудила отказаться от планов по захвату Киева.

А лезли они вперед до самого последнего момента.

Битва за Киев выиграна. Однозначно. Выиграна у сильного противника. Которому сломали хребет. Никакого сговора и конспирации тут нет.

Но все же повального бегства и Березины не случилось. Да, они бросают технику, не забывайте, кстати, что в одной группировке не только спецназ, но и обоз с поварами, но в целом это всё же не паническое бегство, а отступление.

Деморализации не произошло, психологически они не посыпались

Точнее, все, что посыпалось психологически – оно уже посыпалось. Оно уже отказалось, бежало, сдалось в плен. Остался костяк. Мотивированный и готовый воевать дальше.

Мотивация, кстати, у них предельно простая – мы лоси, мы круче всех. Краповый берет и тельняшка. «Никто кроме нас» и «Где мы, там победа».

Это работает.

К сожалению.

Что дальше? Дальше они продадут ворованные сковородки и кастрюли в Гомеле – кстати, беларусы, ст. 236 УК Республики Беларусь, приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, до шести лет лишения – отремонтируются, залижут раны, перегруппируются и поедут на восток.

За это время и армия, и российское общество в целом выйдут на новый мотивационный виток

Он тоже предельно простой.

Месть.

Россия сейчас находится примерно в таком же состоянии, в котором она находилась между Первой и Второй чеченскими войнами. Первую Чечню российское общество не приняло. Она произвела шоковый эффект.

Кадры горящей техники в Грозном, кадры пленных, кадры убитых, солдатские матери, ходящие по горам с фотографией пропавшего сына-срочника и общее непонимание того, зачем нам завоевывать Чечню, пусть живут, как хотят, только что ж совок рухнул, свобода, демократия, братство.

За два с половиной года, прошедших с подписания Хасавюртовского мира и до вхождения российской армии в 1999 в Чабан-Махи и Кара-Махи, с чего и началсь Вторая чеченская, общественное мнение поменялось кардинально

С «Нет войне» до «Мочить в сортире».

Наши мальчики не могли погибнуть просто так. Ну, раз уж мы положили столько наших солдат, надо доделать дело. И стереть Чечню с лица земли.

Значительную, даже, подавляющую роль в этом сыграло уничтожение свободных СМИ, но в целом это зерно легло на готовую – и жаждавшую его – почву.

Сейчас там произойдет то же самое. Все, что там могло хотя бы махать шариками в загоне и размахивать ленточками со снятыми ботинками – уже уехало, бежало, село или отравлено. За этот месяц из России выехали около трехсот тысяч человек. Ну, собственно, видимо, это и было все, что там имелось оппозиционного и антивоенного.

Теперь Рейх будет кристально чистым уже в прямом смысле этого слова

Теперь они начнут консолидироваться вокруг этой же самой идеи – наши мальчики не могли умереть под Киевом напрасно. Украина должна быть прижата к ногтю. Мы не можем им простить наших смертей.

Это для вас конструкция «украинцы должны ответить за смерти наших солдат в Украине» кажется предельно бредовой. Но у них это преотлично уживется в одной голове. Всегда уживалось. На них всегда везде нападали – венгры в Венгрии, чехи в Праге, чеченцы в Грозном, грузины в Грузии, а украинцы в Киеве.

Поэтому произойдет консолидация вокруг идеи мести. И в центре этой консолидации будет Путин. Они объединятся вокруг него.

Так что на данном этапе мы будем наблюдать процесс окончательной очистки Рейха от всех нежелательных антивоенных элементов. Как в армии, так и в обществе

Ни там, ни там никакой деморализации не будет. Ровно наоборот. Ни армия, ни Россия в целом не посыплются.

Пока.

Потом-то, конечно, да. Как всегда там было. В 1914 объединялись вокруг батюшки-царя, в 1918 его же и расстреляли.

Но пока у них идет этап консолидации и погромов.

Что затем? Затем оперативная пауза закончится. И они полезут снова.

Сражение за Киев выиграно, битва за Украину только начинается

«Министерство обороны Украины заявляет, что военные РФ готовятся захватить Харьков. Российские СМИ пишут, что Россия перешла ко второму этапу спецоперации. «Продолжается широкомасштабная вооруженная агрессия России против нашего государства. Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы завладеть городом Харьков. С этой целью противник налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов», – заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Можно, конечно, укутаться в одеяло оптимизма бархатного баритона и верить, что всех уже победили, орки небоеспособны, там одни утырки и наркоманы, бегут от первого выстрела, но это не так.

И, кстати, перестаньте тиражировать городские легенды о том, как они своих раненных давят танками. Хотелось бы очень, конечно, но это не так. Даже простейшие все же способны к чувству товарищества и желанию мести за Пашку/Лёху/Саню.

Третья серия будет обязательно. Они обязательно полезут еще раз. Харьков, Одесса, Николаев. Это они уже заявили

Я не знаю, чем она закончится. У меня просто нет таких данных. Свои хотелки русские озвучили, но вопрос, встанут ли им их хотелки поперек горла, будет зависеть только от ЗСУ. Не от переговоров. А от армии.

Но можно сказать точно, что именно эта третья серия будет самой тяжелой, кровопролитной и решающей.

Переговоры имеют хоть какое-то значение только при двух вариантах. Первый – у одной из сторон не осталось сил и она вынуждена идти на уступки. Второй – наступил паритет сил и ни одна сторона не может ни продвинутся вперед, ни изменить ситуацию.

Пока ни того, ни того варианта не просматривается. Обе стороны мотивированы, готовы и хотят продолжать боевые действия.

Результат будет решаться только на поле боя.

И не надо надеяться, что будет легко. Не будет. Пока силы у них есть. Волноваху взяли. Изюм взяли. Мариуполь, скорее всего, возьмут. К сожалению. Жить надо в реальности. Коридор в Крым де-факто уже пробит.

Смогут ли они все это удержать – это другой вопрос. Ответа у меня на него нет. Я просто не знаю.

Но пока какое-то время, пока не настанет либо паритет, либо выдыхание одной из сторон, будет так. Пока то, что они захватили, будет у них. А дальше все будет решаться на поле боя. И зависеть это будет ото всей Украины.

Поэтому. Не надо повторять ошибок перед 24 февраля. Никаких майских шашлыков не будет

Никаких ура, мы победили, еще нет. Оптимистичные новости были крайне нужны в первые две-три недели. Мне вот, в какой-то момент, они были очень нужны.

В Варшаве я попал в жуткую психологическую яму. И когда я в этот момент читал разошедшийся десятками тысяч репостов текст о том, что в бункере у Путина было какое-то совещание с банкирами и олигархами, и они там решили, что все, нам крышка, резервов нет, через две недели надо капитулировать – мне это было очень нужно.

Я прямо в момент чтения понимал, что все это бред собачий, что никакого совещания в принципе быть не может, что никто Путину про капитуляцию никогда не скажет, и что даже если такое чудо и случилось, то сообщит о нем точно не никому неизвестный блогер в ФБ – но мне тогда в тот момент это было вот прям очень нужно.

Но этот период – период оптимистичной полуправды во спасение – закончился. И ему на смену должен придти период реальности

Нельзя разговаривать со своим народом, как с ребенком, постоянно. В какой-то момент излишний оптимизм становится так же опасен, как всеобщая зрада.

На войне реальная информация имеет крайне важную роль. Теперь полуправда – это уже не маленькая правда. Это уже большая ложь.

Украинская армия показывает невероятный, невиданный, фантастический массовый героизм.

Массовый героизм это всегда – ВСЕГДА!!! – цена за ошибки руководства.

Помните про героизм армии США? Я вот не помню. Со времен Вьетнама.

Потому что они сделали выводы и превратили войну в точно такую же рутинную работу по протоколам, как и медицину

Так вот. Задача Украины сейчас – не проявлять героизм. А сделать так, чтобы героизма больше не было.

А была обычная работа по заранее подготовленному плану. Со всеми максимально возможно сделанными подготовками.

На которые еще есть время.

И это сейчас ото всех зависит. Собирать деньги. Закупать ништяки. Доставлять их. Вырубать лесопосадки. Перекапывать дороги. Снимать таблички с названиями улиц. Очень действенное средство, кстати. Пробивать в подвалах вторые запасные выходы. О чем я орал еще полгода назад. Составлять планы эвакуации. И прочая, и прочая, и прочая.

Выпить крови они еще оооочень в состоянии.

Не нужно повторять ошибок. Не нужно отмахиваться от сведений разведки, и говорить, что Байден нас пугает. И инвестиционный климат ухудшится.

Надо осознавать опасности и риски, и – готовиться.

Использовать время по максимуму. Пока оно есть.

И готовиться, готовиться, готовиться.

Будет непросто.

И не быстро.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.