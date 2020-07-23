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    Думки вголос

    Філософія теракту: якби діяла Росія, вони би підривали будинки

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    У Полтаві чоловік захопив у заручники поліцейського та поїхав з ним до Києва, а потім покинув авто і втік - Філософія теракту: якби діяла Росія, вони би підривали будинки
    У Полтаві чоловік захопив у заручники поліцейського та поїхав з ним до Києва, а потім покинув авто і втік
    5 канал

    А ви помітили, наскільки кривавими, цинічними, і значною мірою результативними є теракти, у яких є підстави підозрювати Росію?

    Мовою оригіналу

    Их все отличает простота, эффективность, общественная опасность и абсолютное пренебрежение сопутствующим жертвам.

    Хараберюш, Шаповал, Махаури, Мосийчук, подрыв демонстрации в Харькове, Паша Шеремет, Кирилл Буданов - все эти теракты сработаны по пути наименьшего сопротивления с максимальной эффективностью и абсолютным наплевательством на жизнь людей.

    Надо убрать депутата - взрываем что-то направленного действия прямо на улице у выхода из телеканала и убиваем случайного прохожего - плевать, сколько еще там людей могло быть в этот момент, главное - уничтожить цель. Надо взорвать Махаури - взрываем его в машине вместе с женой и ребенком посреди битком набитой Бесарабки прямо в пробке - плевать, кто там погибнет еще, главное, цель. Надо устроить акцию устрашения в Харькове - взрываем демонстрацию и плевать, что погиб пятнадцатилетний Даня Дидик.

    Рвем любую цель посреди улицы, на перекрестке, на дороге, в движении, в толпе - плевать, главное уничтожение цели, сопутствующие потери мирного населения совершенно пофигу.

    И насколько мимишными и безопасными, абсолютно неэффективными, с неясными целями, но зато крайне эффектными с точки зрения телевизионной картинки получаются теракты, в которых нет оснований подозревать Россию.

    Пьяный чувак с берданкой останавливается посреди Метромоста, несет какую-то полную ахинею и сбивает полицейский дрон, ставший единственной жертвой преступления, потому что его бросила девушка.

    Взрыв петарды в полиэтиленовом пакете в мусорке у входа в метро на Шулявке, когда даже сам пластиковый пакет не до конца разорвало, и попытка выдать парня, которому несильно обожгло ноги, за тяжелопострадавшего - ну, вы извините, конечно…

    И тут же в этот же день - еще два обезвреженных взрывных устройства в метро - и опять ни единой жертвы. Кучно пошло.

    Теракт в Луцке. Мужик захватывает автобус. Выкатывает его в то место, где удобнее всего снимать и показывать по телевизору. Требует, чтобы Владимир Зеленский записал видеоролик, несет какой-то совершенный бред, два раза стреляет в окно, сдается, ноль трупов, ноль жертв, блестящая спецоперация, Президент доволен, все довольны.

    И опять как кучно - вчера Президент в «Луцкой области», сегодня в ней же теракт с требованием записать видео.

    А я вам, кстати, хочу сказать, что на неподготовленные души очень сильно действует тот фактор, когда кирдык случается именно в том месте, где ты был только что. Это дает ощущение сопричастности. Боже, я же только вчера там был, я же мог погибнуть, вы спасли мне жизнь! И стокгольмский синдром, подкрепленный еще и славой героя, спасшего видосиком заложников, обеспечен. Вот тут просчитано четко, ничего не скажешь. Как теперь можно уволить такого человека, которому ты обязан жизнью?

    Ну и меры безопасности в девяти областях можно усилить. Где, кстати, недорогенькие? Помните, как Порошенко пытался узурпировать власть и ввести военное положение в воюющей стране, когда агрессор напал на военные корабли и захватил их и была вполне ожидаемая вероятность эскалации и вторжения? Как этот шоколадный диктатор пытался тогда меры безопасности усилить и свободу слова ограничить! Эх, шайтан! Ух, как мы его с говном смешали и не дали гражданские права урезать!

    Теперь-то совсем другое дело.

    Теперь-то все по-серьезному.

    Но. Что я хочу сказать.

    Если бы действовала Россия - они бы сейчас взрывали дома, а не мусорки. И взрывали бы эффективно. Они это умеют. Счет потерь шел бы на сотни.

    Если бы кто-то действительно захотел устроить настоящие проблемы на Метромосту, для этого достаточно было бы выгнать туда грузовик с парой сотен мешков одного там химического вещества, продающегося на каждом углу, и половина Метромоста, в том его состоянии, в каком он был тогда, лежала бы уже в Днепре. А число жертв исчислялось бы сотнями.

    unnamed_02

    Школа у Беслані / rweek

    Спецслужбам, которые на терактах в метро собаку съели, которые с ними десятилетиями частично боролись, частично инициировали сами, устроить Армагеддон в совершенно незащищенном киевском метрополитене - как два пальца. И это точно будет не петарда в мусорке с единственным выбитым окном, а десятки погибших и искореженные поезда.

    Нет, я ничего не хочу утверждать. Могут ли один за одним найтись несколько поехавших головой безобидных психов, которые, из-за того, что их бросила девушка или в Китае убивают акул с коалами, очень удачно и очень вовремя с оружием в руках захватывают то мост, то автобус, то мусорный пакет и при этом старательно, категорически избегая жертв, тут же, немного протрезвев, вполне разумно сдаются после переговоров? Ну, да, Могут. Статистически этого исключать нельзя.

    Но альтернативная версия лично мне кажется как-то более правдоподобной.

    И вот то, что счет потерь составляет пока один сбитый дрон, один полиэтиленовый пакет и два стекла в маршрутке «Луцк-Киев», или куда она там ехала, и ни одного убитого человека - это, собственно, и есть достижения Майдана.

    Даже и в этом случае - это уже цивилизационный отрыв. Украина - не Россия даже в том случае, если пытаться на неё переносить механизмы попытки ужесточения власти российскими методами.

    Шесть лет назад расстреливали людей с деревянными щитами.

    Сейчас - кладут петарды в мусорки и требуют записать видосики.

    Если выбирать между взрывом домов и взрывом мусорки - я, конечно, выбираю второе.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вибух Росія теракт метро путінський режим Володимир Зеленський Україна президент
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