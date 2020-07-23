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    Думки вголос

    Підпал будинку Шабуніна: безкарність породжує вседозволеність

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    Підпал будинку Шабуніна: безкарність породжує вседозволеність
    Підпал будинку Шабуніна: безкарність породжує вседозволеність
    Підпал будинку Шабуніна: безкарність породжує вседозволеність
    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка

    Підпалили будинок Шабуніна. Чи, скоріше, спалили будинок. Наволоч

    Мовою оригіналу

    Сначала поджигают дом Гонтаревой. И 95-й квартал поет песню. А президент говорит, что может это она сама себя сожгла. Никто не наказан. Руки развязаны.

    Что происходит дальше? Дальше кто-то получает сигнал, что все можно. Сжигай дома, запугивай людей, тебе ничего за это не будет. И теперь поджигают дом Шабунина. Что скажет президент? Он тоже сам себя поджег? Возьмет на личный контроль? Как в случае с морпехом на Донбассе? Или запишет видосик? Порекомендует посмотреть фильм «пожарники»?

    Безнаказанность порождает вседозволенность. Сначала твои друзья поджигают дом своего врага. И ты закрываешь глаза. А потом уже друзья твоих друзей поджигают дом человека, который борется с коррупцией. Их много. Это могут быть судьи, которых защищает президент. Это могут быть силовики, которых отказывается реформировать президент. Это могут быть друзья олигарха, который паразитирует над государственными компаниями и которого прикрывает президент. И это то преступление, которое снова не будет раскрыто. Никогда.

    И в этом вина человека, который первый раз закрыл глаза. И смеялся над шутками о сгоревшем жилье. Выбирая себе государственную шикарную дачу.

    У Шабунина маленький тихенький скромный дом. Был.

    Сволочи.

    Сергій Фурса / Facebook

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Віталій Шабунін президент будинок корупція дом
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