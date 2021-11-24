Україні треба формувати партизанський рух

У нас все менше часу на те, аби «звести барикади»

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«Блумберг», «Форрейн Аффейрс», разведка США, начальник ГУР Кирилл Буданов – кто уже только не написал. За последнюю неделю это стало общей темой. И у всех одни и те же выводы. Россия готовится вторгнутся в конце января, начале февраля.

Да, окончательное решение Путиным о начале операции еще не принято. Но он сидит и рассматривает планы вторжения вот прямо сейчас. Прямо в эту минуту. Он решает – начать ли полномасштабную войну, или нет. По трем направлениям. С востока, Беларуси и Крыма. С авиацией и ракетными ударами.

Кстати, если вы думаете, что после оккупации условного Мариуполя или Одессы – я сейчас крайне условно, я не знаю, какие у Утырка планы, на что способна армия его орков и как будут развиваться события, но гипотетически нельзя не проработать самый плохой вариант – так вот, если Утырок вдруг решится, и обстоятельства ему будут благоприятствовать, и развернется самый худший вариант с потерями еще одних, очередных территорий – так вот, если вы думаете, что рейтинг Бойко с Мураевым-Рабиновичем-Медведчуком после этого рухнет уже окончательно в ноль и про пророссийских политиков в Украине можно уже будет забыть совсем, то вы ошибаетесь.

Люди имеют свойство уставать. Бояться. Впадать в апатию. Ломаться. А, главное, верить в очередное чудо. И спасение

И схема «да сколько уже это будет продолжаться, хрен с ним уже, пусть он пойдет и договорится с Путиным, лишь бы тот перестал наступать и дал газ» – она в головах будет включаться. Вот увидите.

Никакие опросы и рейтинги вам этого не покажут. Но на выборах может ждать очередной сюрприз.

Потому что устают люди бороться бесконечно.

Просто потому, что они люди.

Совсем не обязательно будет именно так. Я даже думаю, что будет не так. Но не рассматривать этот вариант нельзя.

А тогда все по новой. Майдан, стела, банду геть…

А людей все меньше. А территория все уже.

Европе надо уже осознать следующий шаг, и начать закладывать в Украине структуру партизанской борьбы

Читать статью в «Форейн Аффейрс» совершенно невозможно. Они, заразы, пишут все ровно то же самое. Именно теми же словами. Что Европа покричит, пошумит, и проглотит. Что США, занятым внутренним хаосом, не до этого. Что у Путина складывается все невероятно удачно. Что нефть и газ растут. Как и имперскии амбиции Утырка. А он стареет. И времени у него все меньше.

И это не какой-то там Дед, воспитанный прапорщиками, это один из ведущих аналитических центров мира.

Пишут, что Европе надо уже осознать следующий шаг, и начать закладывать в Украине структуру партизанской борьбы.

То, о чем я матом блажил два года назад – что у нас есть еще время, немного, но есть, и его надо использовать с одной только целью: успеть построить посреди разверзающего океана дерьма свою неприступную крепость – так вот, похоже, это время подходит к концу.

И если два года назад об этом блажил только полоумный Дед, то теперь об этом пишут ведущие мировые издания, а страны Европы заявляют о своей готовности прислать в Украину свои военные контингенты.

Я не уверен, что Россия готова напасть прямо сейчас

Как по мне, этих ста тысяч, растянутых по всей границе, недостаточно, чтобы говорить о действительно настоящем полномасштабном вторжении. Им нужно собрать еще. Говорят, они собирают. Говорят, резервистов вон начали подтягивать.

Но они все равно к этой теме возвращаются раз за разом. Они её обкатывают. Они смотрят на реакцию и готовятся.

А мы раз за разом возвращаемся в одну и ту же точку.

На Майдане. Около стелы.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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