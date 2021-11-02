Модель, затримана у РФ за фото у білизні біля собору, виявилася біженкою з України після Майдану
За старою звичкою думала та робила, що хоче. Начебто вона у бандерівців
Мовою оригіналу
Ирина Волкова, инста-модель, которую арестовали в Расчленинграде за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора по обвинению в оскорблении чувств верующих, оказалась... Та-дам!
Политической беженкой из Украины после Майдана.
Об этом она сама заявила на суде.
Бежала от проклятых бандеровских фашистов в прекрасную свободную русскоговорящую Россию. Да челюсть, вишь ты, не успела перестроить. Все по старой привычке думает и делает, что хочет. Как будто она у бандеровцев.
У некоторых кора головного мозга произошла от дуба.
Сейчас в клетке плачет и извиняется.
Распяли девочку в трусиках.
Люблю естественный отбор.
В добрый путь, моделька!
Слава Дарвину.
Джерело: блог Аркадія Бабченка