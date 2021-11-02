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    Думки вголос

    Модель, затримана у РФ за фото у білизні біля собору, виявилася біженкою з України після Майдану

    Розіп'яли дівчинку в трусиках - Модель, затримана у РФ за фото у білизні біля собору, виявилася біженкою з України після Майдану
    Розіп'яли дівчинку в трусиках

    За старою звичкою думала та робила, що хоче. Начебто вона у бандерівців

    Мовою оригіналу

    Ирина Волкова, инста-модель, которую арестовали в Расчленинграде за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора по обвинению в оскорблении чувств верующих, оказалась... Та-дам!

    Политической беженкой из Украины после Майдана.

    Об этом она сама заявила на суде.

    Бежала от проклятых бандеровских фашистов в прекрасную свободную русскоговорящую Россию. Да челюсть, вишь ты, не успела перестроить. Все по старой привычке думает и делает, что хочет. Как будто она у бандеровцев.

    У некоторых кора головного мозга произошла от дуба.

    Сейчас в клетке плачет и извиняется.

    Распяли девочку в трусиках.

    Люблю естественный отбор.

    В добрый путь, моделька!

    Слава Дарвину.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Небесна сотня (Євромайдан) модель
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    Модель, затримана у РФ за фото у білизні біля собору, виявилася біженкою з України після Майдану