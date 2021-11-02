Модель, затримана у РФ за фото у білизні біля собору, виявилася біженкою з України після Майдану

За старою звичкою думала та робила, що хоче. Начебто вона у бандерівців

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Ирина Волкова, инста-модель, которую арестовали в Расчленинграде за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора по обвинению в оскорблении чувств верующих, оказалась... Та-дам!

Политической беженкой из Украины после Майдана.

Об этом она сама заявила на суде.

Бежала от проклятых бандеровских фашистов в прекрасную свободную русскоговорящую Россию. Да челюсть, вишь ты, не успела перестроить. Все по старой привычке думает и делает, что хочет. Как будто она у бандеровцев.

У некоторых кора головного мозга произошла от дуба.

Сейчас в клетке плачет и извиняется.

Распяли девочку в трусиках.

Люблю естественный отбор.

В добрый путь, моделька!

Слава Дарвину.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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