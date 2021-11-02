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    У Путіна прокоментували інформацію про нарощування військ біля кордонів України

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    Пєсков: &laquo;Росія ні для кого не представляє небезпеки&raquo; - У Путіна прокоментували інформацію про нарощування військ біля кордонів України
    Пєсков: «Росія ні для кого не представляє небезпеки»
    dw.com

    Пєсков назвав пересування військової техніки або підрозділів територією Росії – виключно російською справою

    У президента Росії Володимира Путіна вважають «вкиданням» публікацію Politico про нарощування військ на кордоні з Україною. Американське видання, зокрема, допустило ряд неточностей. Про це під час брифінгу заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

    «Якість цих публікацій навіть не варто коментувати і в цілому на них не варто звертати ніякої уваги, тому що там ідеться про кордон з Україною, показують кордон з Білоруссю і так далі. Сама ця якість найкращим чином свідчить про те, що не потрібно витрачати час на знайомство з такими вкиданнями», – зазначив він.

    Він також підкреслив, що пересування військової техніки або підрозділів територією Росії – це виключно російська справа.

    «Росія ні для кого не представляє небезпеки. Але Росія – це країна, яка на тлі агресивних експансіоністських тенденцій особливо з боку НАТО і ряду інших країн, завжди приймала і буде далі вживати заходів з забезпечення своєї власної безпеки», – додав Пєсков.

    Як повідомлялося, Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною. Cупутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про це, оприлюднило видання Politico.

    Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликало резонанс у міжнародному співтоваристві.

    Нагадаємо, у Міноборони розповіли про ситуацію на російсько-українському кордоні.

    Теги: ЄС Росія Донбас НАТО Міноборони Путін кордон прессекретар
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    У Путіна прокоментували інформацію про нарощування військ біля кордонів України