Зеленський ввів у дію санкції проти РФ: що відомо

До списків потрапили люди, причетні до проведення російських виборів в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про нові санкції проти Росії. До списків потрапили люди, причетні до проведення російських виборів в окупованому Криму, а також представники судів та силових органів. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

У списки санкцій потрапили представники судової системи, причетні до незаконного переслідування кримських татар:

Олексій Козирєв – член «Судової колегії у кримінальних справах Верховного суду Республіки Крим»;

Анастасія Супряга – старший прокурор відділу державних звинувачень прокуратури Республіки Крим;

Ірина Кагітіна – суддя Київського районного суду Сімферополя;

Олексій Тихопой – суддя Київського районного суду Сімферополя;

Андрій Гіба – начальник слідчого відділу УФСБ Росії у Криму та Севастополі;

Роман Сапрунов – суддя Північно-Кавказького окружного військового суду у Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму. До оновленого списку потрапили ще вісім осіб. Швейцарія розширила свій санкційний список, до нього потрапили:

начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк;

керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв;

кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов;

слідчий Магомед Магомедов;

прокурор Євген Колпіков.

Під санкції потрапили СІЗО №1 Управління ФСВП Росії у Криму та Севастополі, а також ще шість юридичних осіб, які зареєстровані в Криму, Росії та Білорусі. Обмеження тепер поширюються на російських бізнесменів Олександра Щеглова, Андрія, Сергія та Івана Шнайдерів, а також Андрія Вейкулайнена, які намагалися вивести на український ринок мережу супермаркетів MERE. Крім того, у списку санкцій зазначено 120 осіб, причетних до проведення російських виборів в окупованому Криму. Також санкції запровадили проти "губернатора" Севастополя Михайла Развозжаєва, лідера байкерського клубу "Нічні вовки" Олександра Залдостанова ("Хірург") та колишнього "голови ЦВК" так званої "ДНР" Романа Лягіна. Санкції передбачають блокування активів в Україні та заборону на в'їзд терміном на три роки.

Нагадаємо, раніше Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до рішення влади Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії.

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