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    Думки вголос

    Нова назва для «Bayraktar». «Бандера» знищив російську гаубицю на Донбасі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Байрактар &ndash; прапороносець, а Бандера іспанською &ndash; прапор - Нова назва для «Bayraktar». «Бандера» знищив російську гаубицю на Донбасі
    Байрактар – прапороносець, а Бандера іспанською – прапор

    Україні слід запропонувати Туреччині затвердити нову назву для Байрактара на вибір із запропонованих українцями варіантів

    Мовою оригіналу

    В ответ на требования России к Турции запретить применение Байрактаров на Донбассе, турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху:

    МИД Турции официально попросил Украину переименовать Байрактары с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.

    Предлагаю МИД Украины и Dmytro Kuleba поддержать эту иcторию, и предложить Турции утвердить новое название для Байрактара на выбор из придуманных украинцами вариантов.

    Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:

    • «Украинский беспилотник ... совершил полет вдоль линии фронта».
    • « ... уничтожил российскую гаубицу на Донбассе».
    • «... снова летает на Донбассе».

    В качестве креатива в порядке поступления:

    1. Бандера («Бандера» уничтожил российскую гаубицу на Донбассе» и так далее. Тут есть связь даже семантическая, т.к. Байрактар – знаменосец, а Бандера это по-испански – знамя).
    2. Глубокая обеспокоенность (с) Ihor Lutsenko
    3. Миротворец
    4. Майдановец
    5. Мандариновая месть
    6. Путиноцид

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Туреччина Росія бойовики на Донбасі Донбас війна Степан Бандера безпілотник
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    Нова назва для «Bayraktar». «Бандера» знищив російську гаубицю на Донбасі