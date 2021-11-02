Нова назва для «Bayraktar». «Бандера» знищив російську гаубицю на Донбасі

Україні слід запропонувати Туреччині затвердити нову назву для Байрактара на вибір із запропонованих українцями варіантів

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В ответ на требования России к Турции запретить применение Байрактаров на Донбассе, турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху:

МИД Турции официально попросил Украину переименовать Байрактары с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.

Предлагаю МИД Украины и Dmytro Kuleba поддержать эту иcторию, и предложить Турции утвердить новое название для Байрактара на выбор из придуманных украинцами вариантов.

Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:

«Украинский беспилотник ... совершил полет вдоль линии фронта».

« ... уничтожил российскую гаубицу на Донбассе».

«... снова летает на Донбассе».

В качестве креатива в порядке поступления:

Бандера («Бандера» уничтожил российскую гаубицу на Донбассе» и так далее. Тут есть связь даже семантическая, т.к. Байрактар – знаменосец, а Бандера это по-испански – знамя). Глубокая обеспокоенность (с) Ihor Lutsenko Миротворец Майдановец Мандариновая месть Путиноцид

Джерело: блог Юрія Бутусова

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