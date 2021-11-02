Нова назва для «Bayraktar». «Бандера» знищив російську гаубицю на Донбасі
Україні слід запропонувати Туреччині затвердити нову назву для Байрактара на вибір із запропонованих українцями варіантів
Мовою оригіналу
В ответ на требования России к Турции запретить применение Байрактаров на Донбассе, турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху:
МИД Турции официально попросил Украину переименовать Байрактары с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.
Предлагаю МИД Украины и Dmytro Kuleba поддержать эту иcторию, и предложить Турции утвердить новое название для Байрактара на выбор из придуманных украинцами вариантов.
Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:
- «Украинский беспилотник ... совершил полет вдоль линии фронта».
- « ... уничтожил российскую гаубицу на Донбассе».
- «... снова летает на Донбассе».
В качестве креатива в порядке поступления:
- Бандера («Бандера» уничтожил российскую гаубицу на Донбассе» и так далее. Тут есть связь даже семантическая, т.к. Байрактар – знаменосец, а Бандера это по-испански – знамя).
- Глубокая обеспокоенность (с) Ihor Lutsenko
- Миротворец
- Майдановец
- Мандариновая месть
- Путиноцид
Джерело: блог Юрія Бутусова