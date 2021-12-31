Новорічна казка про російську духовність

Духовності та скріп вам у стрічку

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Вот вам добрую праздничную святочную историю под елочку. Двадцать девятого ноября тысяча девятьсот сорок первого года в деревне Головково, в один день с Зоей Ксомодемьянской, немцы повесили её подругу по отряду, Веру Волошину. Которая, к слову, была моделью для стати «Девушка с веслом».

Повесили немцы девчонку на иве. Вот на этой самой кривой в левую сторону иве, которую вы видите на этой самой фотографии мемориала Веры Волошиной. Обстоятельства ее гибели в 1961 году установил журналист Георгий Фролов. Он нашел и могилу и эту самую иву.

На месте ее гибели установили этот самый мемориал.

В 1994 году Вере Волошиной было присвоено звание Героя России.

Установили крест. Чтоб подкрепить скрепы духовностью.

Ну, крест, на месте казни комсомолки. Все логично.

Потом установили огромный плакат. Чтоб подкрепить духовность со скрепами информационно. В стилистике «Продажа метизделий».

Едет мужик на дачу, задумался, где б швеллера на пятнадцать прикупить, краем глаза видит знакомый плакат, инстинктивно руль вправо – раз! А тут мемориал. Не ждал, падла? Поклонился, крестом комсомольским себя осенил, дань памяти отдал, Родину полюбил немношко, дальше поехал швеллера искать.

Семнадцатого ноября две тысячи двадцатого года администрация Наро-Фоминского района решила провести работы по благоустройству мемориала Веры Волошиной, которую немцы повесили на этой самой иве, которая до сих пор стоит на этот самом мемориале.

И спилили иву нах*й.

Тут и сказочке конец.

Духовности и скреп вам в ленту.

С наступающим!

Деды Воевалы.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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