Росіян позбавляють майбутнього. Репресії тепер всюди

Тінь Радянського Союзу накрила всю Московію

Мовою оригіналу

Долистывает свои последние страницы, дошагивает свои последние шаги 2021 год – самый тяжелый и во многом самый безрадостный год за тридцать лет постсоветской России. Всего тридцать лет спустя после краха большевистского государства СССР возвращается – как мрачная тень прошлого и наглая тень будущего.

Возвращаются диктатура, но теперь не пролетариата, а бюрократии, большевизм в политике, монополия на идеологию, полицейское государство, ложь и лицемерие, цинизм и жестокость.

Возвращается угроза войны – в любой день, по прихоти правителя и его тайного политбюро. Возвращаются унизительное отношение к человеку и готовность жертвовать любым числом людей ради сохранения власти.

Право изгнано из законов, председатель Конституционного Суда пишет о возвращении смертной казни, Путин вносит проект закона о лишении гражданства инакомыслящих, прицельными выстрелами в затылок убивают «Мемориал», начата спецоперация по выборам 2024 года.

Опричники прямо говорят о себе как наследниках сталинских палачей. Репрессии стали круглосуточными, пытки повсеместными, пропаганда тотальной. Несогласным вешают на одежду ярлык «иностранного агента», выдавливают из страны, арестовывают и сажают за мнение. Дышать нечем.

Кажется, нет никаких перспектив ни на год, ни на годы. Но есть такое свойство человека – упрямство. Упрямство и вера в свои силы и законы политической природы. «Остаёмся зимовать/Вода замёрзла – перебьёмся».

Пробьёмся.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.