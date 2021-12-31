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    Думки вголос

    Росіян позбавляють майбутнього. Репресії тепер всюди

    • Лев Шлосберг

      Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

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    Путін і є тим фактором, що знищує перспективи РФ - Росіян позбавляють майбутнього. Репресії тепер всюди
    Путін і є тим фактором, що знищує перспективи РФ
    фото з відкритих джерел

    Тінь Радянського Союзу накрила всю Московію

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    Долистывает свои последние страницы, дошагивает свои последние шаги 2021 год – самый тяжелый и во многом самый безрадостный год за тридцать лет постсоветской России. Всего тридцать лет спустя после краха большевистского государства СССР возвращается – как мрачная тень прошлого и наглая тень будущего.

    Возвращаются диктатура, но теперь не пролетариата, а бюрократии, большевизм в политике, монополия на идеологию, полицейское государство, ложь и лицемерие, цинизм и жестокость.

    Возвращается угроза войны – в любой день, по прихоти правителя и его тайного политбюро. Возвращаются унизительное отношение к человеку и готовность жертвовать любым числом людей ради сохранения власти.

    Право изгнано из законов, председатель Конституционного Суда пишет о возвращении смертной казни, Путин вносит проект закона о лишении гражданства инакомыслящих, прицельными выстрелами в затылок убивают «Мемориал», начата спецоперация по выборам 2024 года.

    Опричники прямо говорят о себе как наследниках сталинских палачей. Репрессии стали круглосуточными, пытки повсеместными, пропаганда тотальной. Несогласным вешают на одежду ярлык «иностранного агента», выдавливают из страны, арестовывают и сажают за мнение. Дышать нечем.

    Кажется, нет никаких перспектив ни на год, ни на годы. Но есть такое свойство человека – упрямство. Упрямство и вера в свои силы и законы политической природы. «Остаёмся зимовать/Вода замёрзла – перебьёмся».

    Пробьёмся.

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    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим населення
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    Росіян позбавляють майбутнього. Репресії тепер всюди