Росіян позбавляють майбутнього. Репресії тепер всюди
Тінь Радянського Союзу накрила всю Московію
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Долистывает свои последние страницы, дошагивает свои последние шаги 2021 год – самый тяжелый и во многом самый безрадостный год за тридцать лет постсоветской России. Всего тридцать лет спустя после краха большевистского государства СССР возвращается – как мрачная тень прошлого и наглая тень будущего.
Возвращаются диктатура, но теперь не пролетариата, а бюрократии, большевизм в политике, монополия на идеологию, полицейское государство, ложь и лицемерие, цинизм и жестокость.
Возвращается угроза войны – в любой день, по прихоти правителя и его тайного политбюро. Возвращаются унизительное отношение к человеку и готовность жертвовать любым числом людей ради сохранения власти.
Право изгнано из законов, председатель Конституционного Суда пишет о возвращении смертной казни, Путин вносит проект закона о лишении гражданства инакомыслящих, прицельными выстрелами в затылок убивают «Мемориал», начата спецоперация по выборам 2024 года.
Опричники прямо говорят о себе как наследниках сталинских палачей. Репрессии стали круглосуточными, пытки повсеместными, пропаганда тотальной. Несогласным вешают на одежду ярлык «иностранного агента», выдавливают из страны, арестовывают и сажают за мнение. Дышать нечем.
Кажется, нет никаких перспектив ни на год, ни на годы. Но есть такое свойство человека – упрямство. Упрямство и вера в свои силы и законы политической природы. «Остаёмся зимовать/Вода замёрзла – перебьёмся».
Пробьёмся.
Джерело: Эхо Москвы