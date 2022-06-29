  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Аркадій Бабченко
  4. Повернення Криму – це довгий марафон
рус
    Думки вголос

    Повернення Криму – це довгий марафон

    Окупований півострів, рано чи пізно, повернеться до складу України - Повернення Криму – це довгий марафон
    Окупований півострів, рано чи пізно, повернеться до складу України
    фото з відкритих джерел

    Україна вже багато разів втрачала «вікно можливостей»

    Мовою оригіналу

    Катастрофа произошла не двадцать четвертого февраля. Катастрофа произошла и не в четырнадцатом году. Катастрофа произошла первого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года, когда вместо Чорновола первым президентом Украины был избран секретарь ЦК.

    Окно возможностей в этот момент было упущено. Дальше двадцать пять лет Украина только теряла время

    Россия же, напротив, кристаллизировалась как Рейх.

    У всего есть своя цена. За все приходится платить. Четверть века, потерянные в метаниях неизбранного курса, набрали максимально большую цену. Отложенную на тридцать лет – но намного большую, чем заплатили страны Балтии, например. Которые за это окно возможностей ухватились сразу, кишками и ногами, сразу поняли свой курс и использовали эти тридцать лет по-максимуму.

    И теперь Эстония размером с половину Киевской области поставляет сорокамиллионной Украине треть своего военного бюджета.

    Возможно, война была неизбежна при любом раскладе. Но воевать с монстром, который уже почти сдох и от которого целыми регионами отваливаются куски плоти, совсем не то же самое, что воевать с монстром, который двадцать лет пытался стань на ноги – и до четверенек как минимум поднялся все же.

    В девяносто пятом его победила маленькая Чечня. Сейчас цена будет совсем другой

    Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка посягнуть на Крым приведет к Третьей мировой. И это абсолютная правда. Я уже писал об этом неоднократно.

    В отличие от Донбасса, который россиянам не пришей кобыле хвост – Крым в самом полном смысле этого слова сакральная для них земля. Для всех. Для самого наилибералистого либерала.

    Я в прошлом году, когда им из-за ковида всем выезд перекрыли, опух чистить ленту, никак не в состоянии поверить – что!?, и ты фоточки из Крыма выкладываешь? Ну, ты ж совсем адекватная была? Мужа похоронила, про войну все понимаешь, куда ты с ребенком поперлась?

    Ментальный перелом в крымском вопросе там произошел. И в их представлении теперь Крым – это Россия. Без вариантов. Для всех. И не просто какая-то вновь присоединенная Россия, а самая что ни на есть посконная. Как какая-нибудь Курская область. И попытка возврата Крыма в их представлении будет прямым нападением на Россию.

    А за Россию они готовы воевать. Даже с Путиным во главе. И я вам гарантирую – в этот момент они объединятся все. И либералы, и скрепоносцы, и мильчаков, и Кадыров с Муратовым

    Навальный напишет заявление с просьбой заменить ему срок на штрафбат и выдать винтовку. Яшин будет принимать добровольцев в своей призывной комиссии. Прям на киче. А – кто там у них еще есть, даже и не знаю уже – в обнимку с Гиркиным под «Белой акации гроздья душистые» будет говорить слезные речи господам офицерам про место славы русского оружия.

    А Шендерович с Гойзманом объяснят, что наши мальчики не виноваты, они такие же жертвы.

    Шульман подтвердит.

    Можно сколько угодно сейчас посылать Медведева на**й и говорить, что Крым мы вернем сразу и одним наскоком, но реальность такова – окна возможностей по возвращению Крыма на данный момент нет.

    Более того – Запад сам не даст ей этого сделать.

    Потому что, помимо популистов, которые рассказывают, как они вернут все максимум за две недели, там есть еще люди, более-менее адекватно определяющие ситуацию.

    И они совершенно точно понимают – перенос военных действий в Крым гарантированно приведет к ядерному удару

    А это им не нужно уже от слова совсем.

    В этот раз боевые действия остановятся в лучшем случае на границе Украины по востоку и на линии разграничения с Крымом. Очистить свою территорию от Харькова до Одессы Украина, уже в этой перспективе, может. Это будет стоить очень большой крови, но это – достижимая цель. Она лежит в плоскости реальности.

    Крым в этой плоскости пока не лежит.

    Для возврата Крыма надо ждать нового окна возможностей. И – самое главное – быть к нему готовым. Готовиться, готовиться и готовиться. Тренироваться и тренироваться. Годами. Чтоб, как только – так уже не прозевать в этот раз.

    Сколько ждать нового окна возможностей? Я не знаю. Предыдущего пришлось ждать семьдесят лет. Прозевали

    Новое, надеюсь, придет быстрее, потому что в двадцать первом веке все процессы ускоряются, и, надеюсь, в этот раз оно потеряно уже не будет, но это в любом случае годы. При лучшем раскладе. А то и десятилетия.

    Исламская революция в Иране произошла в 1976. Спустя сорок лет режим Аятолл все так же устойчив, как в первый день.

    Путинский режим только начал свое окукливание. Корпус Стражей Православной Революции еще даже не вошел в свою полную силу.

    Все остальное – только красивый популизм. Который лишь формирует завышенные ожидания. Которые действуют ПРОТИВ построения украинской государственности. Ну, об этом мы с вами говорили. Формула простая – «Крым вернем сразу! – Крем не вернулся – где Крым? – Ааа, зрада! – Ну, вот вам такое протестное голосование».

    Еще раз – это марафон. Это долгий марафон. А Крым – это даже супермарафон. К которому надо тренироваться. И быть готовым. И – ждать.

    Других рецептов, к сожалению, нет. Легко в этот раз – как тридцать лет назад – не будет. Еще раз – у всего есть своя цена. Такова реальность.

    К сожалению.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим росія окупанти історія земля війна путінський режим Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Народний депутат

    Сергій Тарута
    Сергій Тарута

    Народний депутат

    Валентин Кім
    Валентин Кім

    Психолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Повернення Криму – це довгий марафон