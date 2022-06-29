Повернення Криму – це довгий марафон

Україна вже багато разів втрачала «вікно можливостей»

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Катастрофа произошла не двадцать четвертого февраля. Катастрофа произошла и не в четырнадцатом году. Катастрофа произошла первого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года, когда вместо Чорновола первым президентом Украины был избран секретарь ЦК.

Окно возможностей в этот момент было упущено. Дальше двадцать пять лет Украина только теряла время

Россия же, напротив, кристаллизировалась как Рейх.

У всего есть своя цена. За все приходится платить. Четверть века, потерянные в метаниях неизбранного курса, набрали максимально большую цену. Отложенную на тридцать лет – но намного большую, чем заплатили страны Балтии, например. Которые за это окно возможностей ухватились сразу, кишками и ногами, сразу поняли свой курс и использовали эти тридцать лет по-максимуму.

И теперь Эстония размером с половину Киевской области поставляет сорокамиллионной Украине треть своего военного бюджета.

Возможно, война была неизбежна при любом раскладе. Но воевать с монстром, который уже почти сдох и от которого целыми регионами отваливаются куски плоти, совсем не то же самое, что воевать с монстром, который двадцать лет пытался стань на ноги – и до четверенек как минимум поднялся все же.

В девяносто пятом его победила маленькая Чечня. Сейчас цена будет совсем другой

Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка посягнуть на Крым приведет к Третьей мировой. И это абсолютная правда. Я уже писал об этом неоднократно.

В отличие от Донбасса, который россиянам не пришей кобыле хвост – Крым в самом полном смысле этого слова сакральная для них земля. Для всех. Для самого наилибералистого либерала.

Я в прошлом году, когда им из-за ковида всем выезд перекрыли, опух чистить ленту, никак не в состоянии поверить – что!?, и ты фоточки из Крыма выкладываешь? Ну, ты ж совсем адекватная была? Мужа похоронила, про войну все понимаешь, куда ты с ребенком поперлась?

Ментальный перелом в крымском вопросе там произошел. И в их представлении теперь Крым – это Россия. Без вариантов. Для всех. И не просто какая-то вновь присоединенная Россия, а самая что ни на есть посконная. Как какая-нибудь Курская область. И попытка возврата Крыма в их представлении будет прямым нападением на Россию.

А за Россию они готовы воевать. Даже с Путиным во главе. И я вам гарантирую – в этот момент они объединятся все. И либералы, и скрепоносцы, и мильчаков, и Кадыров с Муратовым

Навальный напишет заявление с просьбой заменить ему срок на штрафбат и выдать винтовку. Яшин будет принимать добровольцев в своей призывной комиссии. Прям на киче. А – кто там у них еще есть, даже и не знаю уже – в обнимку с Гиркиным под «Белой акации гроздья душистые» будет говорить слезные речи господам офицерам про место славы русского оружия.

А Шендерович с Гойзманом объяснят, что наши мальчики не виноваты, они такие же жертвы.

Шульман подтвердит.

Можно сколько угодно сейчас посылать Медведева на**й и говорить, что Крым мы вернем сразу и одним наскоком, но реальность такова – окна возможностей по возвращению Крыма на данный момент нет.

Более того – Запад сам не даст ей этого сделать.

Потому что, помимо популистов, которые рассказывают, как они вернут все максимум за две недели, там есть еще люди, более-менее адекватно определяющие ситуацию.

И они совершенно точно понимают – перенос военных действий в Крым гарантированно приведет к ядерному удару

А это им не нужно уже от слова совсем.

В этот раз боевые действия остановятся в лучшем случае на границе Украины по востоку и на линии разграничения с Крымом. Очистить свою территорию от Харькова до Одессы Украина, уже в этой перспективе, может. Это будет стоить очень большой крови, но это – достижимая цель. Она лежит в плоскости реальности.

Крым в этой плоскости пока не лежит.

Для возврата Крыма надо ждать нового окна возможностей. И – самое главное – быть к нему готовым. Готовиться, готовиться и готовиться. Тренироваться и тренироваться. Годами. Чтоб, как только – так уже не прозевать в этот раз.

Сколько ждать нового окна возможностей? Я не знаю. Предыдущего пришлось ждать семьдесят лет. Прозевали

Новое, надеюсь, придет быстрее, потому что в двадцать первом веке все процессы ускоряются, и, надеюсь, в этот раз оно потеряно уже не будет, но это в любом случае годы. При лучшем раскладе. А то и десятилетия.

Исламская революция в Иране произошла в 1976. Спустя сорок лет режим Аятолл все так же устойчив, как в первый день.

Путинский режим только начал свое окукливание. Корпус Стражей Православной Революции еще даже не вошел в свою полную силу.

Все остальное – только красивый популизм. Который лишь формирует завышенные ожидания. Которые действуют ПРОТИВ построения украинской государственности. Ну, об этом мы с вами говорили. Формула простая – «Крым вернем сразу! – Крем не вернулся – где Крым? – Ааа, зрада! – Ну, вот вам такое протестное голосование».

Еще раз – это марафон. Это долгий марафон. А Крым – это даже супермарафон. К которому надо тренироваться. И быть готовым. И – ждать.

Других рецептов, к сожалению, нет. Легко в этот раз – как тридцать лет назад – не будет. Еще раз – у всего есть своя цена. Такова реальность.

К сожалению.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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