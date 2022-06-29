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  4. На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
рус
    Події в Україні

    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)

    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    фото: пресслужба СБУ

    У зловмисника правоохоронці вилучили антиукраїнські листівки, символіку країни-агресорки та пропагандистську літературу

    На Львівщині Служба безпеки України викрила чоловіка, який вів проросійську діяльність, здійснював антиукраїнську пропаганду та планував ймовірну диверсію. Про це повідомила пресслужба Управління СБУ у Львівській області.

    «За оперативними даними стало відомо, що проросійськи налаштований мешканець Львівщини проводив акції на підтримку агресії рф, використовував комуністичну символіку, поширював інформацію, що він перебуває в окупації українською владою та нівелював значення українських героїв», – йдеться у повідомленні.

    За словами працівників спецслужби, така незаконна діяльність колаборанта вказувала на можливе вчинення й низки інших антиукраїнських провокацій та диверсій в регіоні.

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    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)
    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)

    Під час проведення обшуків в зловмисника правоохоронці вилучили антиукраїнські листівки, символіку країни-агресорки та пропагандистську літературу в підтримку російської ідеї. Також виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та патрони до неї, холодну зброю, кілька пляшок з коктейлем Молотова, а також зразки форми правоохоронних органів України, яку, ймовірно, чоловік планував використати для вчинення диверсії.

    Зловмиснику повідомлено про підозру за ст.436-1 (поширення комуністичної символіки) та ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

    Раніше Служба безпеки виявила у Києві фармацевтичну компанію, яка працювала на окупованих територіях Донеччини.

    Теги: росія окупанти СБУ Львівщина війна Україна чоловік окупація #stoprussia
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    На Львівщині СБУ викрила колаборанта, який готував ймовірну диверсію (фото)