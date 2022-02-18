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    Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі щезнув

    Станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип&rsquo;ять вже не було - Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі щезнув
    Станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було
    фото: maxar technologies

    Міст був зведений за 6 км від українського кордону

    Понтонний міст через річку Прип’ять, який два дні тому зафіксували супутники в Білорусі за 6 км від українського кордону, зник. Про це повідомляє американське медіа CNN з посиланням на супутникові знімки та три неназвані джерела в американській розвідці.

    Видання зазначає, що ознайомившись зі знімками супутників, побачили, що станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.

    Джерела видання серед розвідувальних та військових агенцій США повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.

    Наразі незрозуміло, навіщо зводили цей міст – у рамках навчань «Союзна рішучість-2022» чи як підготовку вторгнення до України поблизу Києва.

    Як раніше повідомлялося, у 6,44 км від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст. Це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.

    Як відомо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні з росіянами навчання «Союзна рішучість-2022». Вони проходять, зокрема, поблизу українських кордонів. НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни. Напередодні супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів. Йдеться і про ділянки в Білорусі.

    Теги: Росія США війна Чорнобильська зона міст
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    Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі щезнув