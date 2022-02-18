«Захід розкусив Росію». Соратник Зеленського розповів, в яку пастку потрапив Путін

«Деякий час росіяни просто не могли оговтатися і зрозуміти, що відбувається»

Захід бере росіян «на слабо». І він кілька завдань вирішує таким чином – зокрема, своїми діями впливає на економіку РФ. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив очільник української делегації в парламентській асамблеї НАТО, депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

«Знаєте, я не виключаю «хитрого плану» взаємних гарантій безпеки Росії з Китаєм. Бо Китай міг пообіцяти росіянам фінансову підтримку, якщо проти них будуть запроваджені важкі санкції. А може все простіше. Росія просто вирішила піти тим же шляхом, що й останні 10 років, – просто лякати Захід. Але Захід вже їх «розкусив» і мені дуже дивно, що йому знадобилося так багато часу для цього. Вони досі Росію розглядали як потенційного стратегічного партнера», – сказав Чернєв.

Депутат зауважив, американці контратакують Російську Федерацію.

«Ініціатива Росії тривала десь з кінця листопада до початку січня. Вони тоді почали нав’язувати свої ультиматуми про гарантії безпеки. Захід з початку січня почав нав’язувати вже свій порядок денний, зокрема, через інформацію щодо евакуації дипломатів. Деякий час росіяни просто не могли оговтатися і зрозуміти, що відбувається. Вони почали шукати шляхи до відходу чи якихось альтернативних заходів. Якщо всередині січня у них була риторика, що вони не будуть сприймати якісь усні пояснення, давайте нам тільки письмові відповіді, то потім почали використовувати дещо іншу лексику – більш компромісну. Активізувався Нормандський формат, бо росіяни зрозуміли, що не вдалося нахрапом переграти Захід, який вийняв свої козирі. Він почав публікувати різні таємні матеріали і нагнітати в світовій еліті ситуацію навколо Росії, роблячи її токсичною і підштовхуючи західних партнерів, що сумнівалися та хиталися, до більш чітких заяв», – пояснив Чернєв.

Опісля росіяни вирішили використати Нормандський формат, аби заблокувати шлях України до НАТО вже зсередини, якщо не змогли ззовні. Вони знову отримали відповідь, що Мінські угоди не будуть виконані в тому варіанті, який вони вимагають. Тепер Москва хоче вийти з цієї історії, дестабілізувавши ситуацію в Україні, вважає очільник української делегації в парламентській асамблеї НАТО.

Водночас Чернєв зауважує, навряд чи Путін дуже переймається тим, як йому зберегти обличчя, бо має медійну пропагандистську машину – Соловйов та Скабєєва виправдають будь-яку історію.

Нагадаємо, Єгор Чернєв також розповів, вийти із ситуації, котра склалася нині довкола України, Путін може через «втішний приз» – визнання «ДНР»–«ЛНР». Однак тоді Росії доведеться вийти і з «Мінська». І це, мабуть, найгірший варіант, що лежить в Кремлі на столі.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР».

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен



