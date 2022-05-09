Росіяни мають визнати, що вони також є нащадками фашистів

День перемоги над фашизмом ще лише у майбутньому

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Открыл ленту – и аж отшатнулся. Понятно, что из россиян у меня остались уже совсем единицы, те, кто не стал на четвереньки и не залаял, но даже и у этих – одни сплошные деды сегодня нескончаемым домкратом с самого утра. Все же имперский либерал неизлечим. Совершенно. Ремиссии не бывает.

Наши деды победили фашизм…

Ваши деды не победили фашизм. Фашизм победили не ваши деды. Фашизм победили английские, американские, австралийские, канадские, французские, норвежские деды.

А ваши деды при помощи англичан и американцев устранили главного конкурента по фашизму. И сами возглавили его

Ваши деды – были фашистами. Вишь ты, историческая несподиванка то какая.

Точно такими же фашистами, как деды Ганса и Клауса. Ваши деды от Сахалина до Эльбы не освободили ничего. Вообще ничего. От Сахалина до Эльбы они только захватывали.

Ваши деды были оккупантами. Ровно такими же, как и деды Клауса и Ганса. Немцы захватили половину Польши. Русские захватили половину Польши. Немцы растерзали Чехословакию. Русские растерзали Чехословакию. Немцы вошли в западную Румынию. Русские вошли в Бессарабию. Немцы оккупировали Таллинн. Русские оккупировали Таллинн.

В чем, вы вообще умудряетесь находить различие-то?

Как ваш мозг делает вывод: коричневый фашизм – это да, это фашизм. А красный фашизм – это нет, это совсем другое! Это победа над фашизмом

Кого вы освободили-то? Чехов в шестьдесят восьмом? Чеченцев в сорок третьем? Крымских татар в сорок четвертом? Латышей в сорок первом? Поляков? Украинцев?

Кого? Может, хоть себя? Гугл – голод 1946-1947 годов, вторая самая мощная после тридцать седьмого волна репрессий 1946 года – искать – учить.

И если бы США не применили ядерную бомбардировку Хиросимы – ваши деды по приказу усатого фюрера пошли бы дальше. Ни на секунду не сомневаюсь. И захватывали бы уже и Францию, и Бельгию и Испанию с Ла Маншем.

Это Трумен остановил фашизм на восточных рубежах Эльбы. А не ваши деды. Это именно вас он и остановил.

Но только Клаус и Ганс всё поняли про своих дедов. Вот Kлаус и Ганс реально уже победили фашизм. А внуки Иванов да Сидоров снова несут фашизм на чужую землю

Жить в фашисткой стране, в Четвертом Рейхе, который уже приступил к откровенно фашистской политике с концлагерями и пытками внутри страны и начал агрессивную фашистскую захватническую войну на внешней территории, носить на плакатах Дедов-оккупантов, солдат красного фашизма, и орать при этом «Мы победили фашизм» – да вы хоть понимаете, насколько вы упоротые?

Если бы не мой дед, меня бы не было на этом свете… А вот это – правда. Вот это – чистейшая правда. Вы ж не против фашизма боролись. Вы исключительно за свои жизни боролись. Которые у вас хотел отнять фашизм коричневый.

Но сами при этом вы были носителями фашизма красного. Вот и всё.

И вот только тогда, когда вы осознаете, только тогда, когда вы поймете, примете, пропустите через себя и сделаете аксиомой мысль, что ваши деды были фашистами, переработаете эту мысль, проведете общественную дискуссию об этом, придете к новому общественному договору и сделаете из него выводы – вот только тогда вы фашизм и победите. В себе.

Больше его, собственно, уже нигде побеждать-то и не надо

Вот только тогда и можно будет хоть о чем-то говорить. Когда вы поймете, что с такими дедами гордиться нечем. Что это – да, было в нашей истории. Да, было. Да, с моими дедами. Но вытаскивать это из сундука и бегать по улицам с этим на палках – не надо.

Пока же ни о каком выздоровлении и речи нет. Вы все всё ещё в глубочайшей коме. В фашисткой коме. День победы над фашизмом ещё только в будущем. И назначит его Украина. Украинская армия.

А уже не вы.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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