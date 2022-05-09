У Петербурзі поліцаї затримали депутата з портретом вбитого у Харкові в'язня концтаборів

Місцевий депутат прийшов на ходу «Безсмертний полк» з портретом чоловіка, який пережив концтабори, але загинув через російських окупантів

У російському Петербурзі правоохоронці 9 травня затримали муніципального депутата МО №15 Сергія Самусєва, що прийшов на ходу «Безсмертний полк» з портретом українського громадського діяча, в'язня концтаборів Бориса Романченка, якого цього року у Харкові вбили рашисти. Про це повідомляють росЗМІ.

Чоловік пережив знущання у чотирьох нацистських концтаборах минулого століття, але загинув від рук путінських військових у березні 2022 року. Поліція не пустила депутата з плакатом й затримала його.

«Так, затримано. Сидимо в автобусі. Поки що нікуди не везуть. Зі мною ще один неповнолітній. Не одразу затримали, сказали до старшого підійти. Я хотів дочекатися, коли буде менше народу, знайти його. Кажуть, що у 76 ВП пояснять», – розповів політик російським журналістам.

На плакаті із портретом Бориса Ромаченка зазначається, що він загинув від артилерійського снаряда, який влучив у його квартиру 18 березня. Чоловік був в'язнем таких концтаборів, як Пенемюнде, Бухенвальд, Дора-Миттельбау, Берген-Бельзен.

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