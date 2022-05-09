Рашисти зосередили у Чорному морі до 50 ракет: Міноборони попередило про загрозу

Зберігається небезпека і нанесення Росією ракетних ударів по Києву та області

В акваторії Чорного моря станом на зараз перебувають сім носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет. Тож зберігається висока ймовірність обстрілів території України саме звідти. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

«Кораблі ЧФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на Приморському напрямку. В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет», – повідомив речник.

За словами Мотузяника, зберігається небезпека і нанесення Росією ракетних ударів по Києву та області.

«Ми знаємо про тактичні ракетні комплекси типу «Іскандер», що перебувають на території Республіки Білорусь, також нам відомо про сім кораблів, що перебувають в акваторії Чорного та Азовського морів, які несуть крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими також Росія може завдавати ракетних ударів по всій території України», – наголосив Мотузяник.

Водночас, за словами Мотузяника, наші захисники продовжують нищити живу силу і техніку російських окупантів. Лише за минулу добу підрозділи ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗС України збили шість безпілотних літальних апаратів «Орлан-10», один БпЛА типу «Форпост» і три крилаті ракети.

Як раніше повідомлялося, для обстрілу України окупанти вперше застосували радянські крилаті ракети Х-22.

Нагадаємо, 8 травня окупанти вдарили ракетами по одному з районів Сумщини.