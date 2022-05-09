«Вася, ти такий тупий»: Ломаченко розлютив мережу гаслом рашистів

Василь Ломаченко відсвяткував 9 травня так, як це роблять росіяни, чим обурив користувачів мережі

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко знову викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Він опублікував у Instagram фото, на яких він з батьком і сином поклав квіти до Меморіального комплексу в Білгород-Дністровському до могили свого родича Василя Івановича Ломаченка, який воював у Другій світовій війні.

«Спасибі дідові за перемогу! З Днем Перемоги!» – підписав свій пост Ломаченко.

Це неабияк розлютило користувачів мережі, адже вислів дуже популярний у Росії.

«Здається, країною помилився, дивак! Це дно!!!», «Вася, ти такий тупий!», «Дол***ба шматок, Вася, ти реально вася», «У побєдобєсії участь взяв?», «Тобі напевно сильно в боксі по голові били, дурень», «Спасибі дідові за спецоперацію», «Георгіївської стрічки не вистачає», «Сором і ганьба», «Форму зніми і не ганьбися».

Нагадаємо, раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її "Голубом світу" у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.