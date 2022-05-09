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    Події в Україні

    «Вася, ти такий тупий»: Ломаченко розлютив мережу гаслом рашистів

    Василь Ломаченко опублікував привітання з 9 травня, чим обурив мережу - «Вася, ти такий тупий»: Ломаченко розлютив мережу гаслом рашистів
    Василь Ломаченко опублікував привітання з 9 травня, чим обурив мережу
    фото: Instagram Василя Ломаченка

    Василь Ломаченко відсвяткував 9 травня так, як це роблять росіяни, чим обурив користувачів мережі

    Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко знову викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

    Він опублікував у Instagram фото, на яких він з батьком і сином поклав квіти до Меморіального комплексу в Білгород-Дністровському до могили свого родича Василя Івановича Ломаченка, який воював у Другій світовій війні.

    «Спасибі дідові за перемогу! З Днем Перемоги!» – підписав свій пост Ломаченко.

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    «Вася, ти такий тупий»: Ломаченко розлютив мережу гаслом рашистів
    «Вася, ти такий тупий»: Ломаченко розлютив мережу гаслом рашистів

    Це неабияк розлютило користувачів мережі, адже вислів дуже популярний у Росії.

    «Здається, країною помилився, дивак! Це дно!!!», «Вася, ти такий тупий!», «Дол***ба шматок, Вася, ти реально вася», «У побєдобєсії участь взяв?», «Тобі напевно сильно в боксі по голові били, дурень», «Спасибі дідові за спецоперацію», «Георгіївської стрічки не вистачає», «Сором і ганьба», «Форму зніми і не ганьбися».

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    Нагадаємо, раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її "Голубом світу" у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

    Теги: День Перемоги росія окупанти війна Василь Ломаченко Україна окупація #stoprussia
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    «Вася, ти такий тупий»: Ломаченко розлютив мережу гаслом рашистів