Російським імперським поетам вже немає місця в Україні

«Йдіть до біса. З усіма своїми поетами, віршами. Бродськими, Пушкіними, Достоєвськими. З усією своєю імперською культурою»

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Но знаете, что не может не радовать? Что в украинской части ленты на восьмидесятилетие Бродского - абсолютная тишина. Вот совершенно. Ни одного поста. Российская часть ленты, естественно, в полных розовых соплях, ахах-вздохах и мокрых штанах счастья. Какую-то там стену с граффити Бродского в Питере закрасили - позор! Преступление!

В украинской - ни такого дня рождения, ни такого поэта просто нет.

Лично мне на нобелевского лауреата стало полностью плевать после его совершенно мразотного, мелкого, гнусного, имперского стишка «На независимость Украины». После этого человек для меня просто перестал существовать. Со всей своей поэзией и лауреатством.

Еще один русский либерал писал-писал стихи - да и закончился на украинском вопросе.

Пожали плечами, сказали «Да и х*й бы с ним» и пошли дальше.

Не перенесла душа поэта в Нью-Йорке свободы Украины. Освободились XXL-ы - это его лексикон, если кто не читал, почитайте, там фантастический набор образов и слов - от нашей братской любви, суки такие. Ну, а как иначе-то. Великоимперский шовинист, пусть даже и оппозиционный коммунистическому строю, который выгнал его из империи, все равно не может представить: как это, украинцы - и будут свободными? Ползете от нас к своим германцам? Ну, и ползите, с*ки предательские. Вот вам харчок в Днепр!

Любите нас! Почему вы нас не любите?!

Абсолютный мышебратский дискус. Вот просто стопроцентный.

Даже и в провинцию у моря вып*здили - дальше уж совсем некуда - так один черт не выдержал.

И ведь написано уже в девяносто первом году. В Соединенных Штатах Америки. Нобелевский лауреат. Поэт-лауреат. Преподаватель шести университетов. Финансово обеспеченный профессионально успешный человек.

Неа. Все равно не смог перенести братской разлуки.

Пятьдесят один год мужику был. Никакого маразма. В полном расцвете сил. Абсолютно осознанное дееспособное действие.

«Как известно, стихотворение «На независимость Украины» не единственный случай, когда поэт встал грудью на защиту русской культуры. Милан Кундера на Лиссабонской конференции изрёк нечто об исторической вине Достоевского во вторжении русских танков в Чехословакию. И все эмигранты из Восточной Европы его дружно поддержали. Иосиф Бродский гневно ответил, обозвав Кундеру «глупым чешским быдлом», тоже, не выбирая выражений. Позже Иосиф Бродский написал свое знаменитое эссе «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому». На него тогда обиделись многие европейцы».

Позже написал в «Нью-Йорк Таймс», что «не собирается мазать дёгтем ворота Родины».

Житель империи - в первую очередь житель империи.

И только во вторую - поэт, актер, художник, доктор, нобелевский лауреат.

Был бы жив сегодня - уже портрет Сталина на стене бы, небось, висел, да с Юнной Мориц на пару стихи про бандеровцев и свободный народ ДНР писал бы.

Да, в Украине сейчас ситуация не очень.

Но в глубине, под всей этой коркой, тектонические сдвиги уже произошли. И сами они уже не обратимы. Чтобы их повернуть вспять, нужно заново оккупировать, выжигать каленым железом мову, национальную культуру, запрещать преподавание на родном языке родных поэтов и насаждать Бродского силой.

Без этого - уже не будет.

Да, эти изменения так же медленны, как тектоника плит, но как континенты ползут друг от друга, так и Украина - по пять миллиметров в год - но ползет от Империи.

Имперского нобелевского лауреата в её информационном поле уже не существует.

Шесть лет назад государственные празднования были бы. Янукович очередным венком по е*лету получил бы.

А сейчас...

А сейчас - Стус, Костенко, Сковорода и Лесь.

Своя культура сейчас. Гигантский скачок возрождения национальной памяти и культуры. Во всем. В кино. В поэзии. В театре. А, главное, в восстановлении уничтоженного, истоптанного прошлого.

И имперским поэтам места уже нет.

Идите к черту. Со всеми своими поэтами. Стихами. Бродскими. Пушкиными. Достоевскими. Нупогодями. Машами и медведями.

Со всей своей е*учей имперской культурой.

Никогда мы не будем братьями (с).

«С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса».

Неа. Не будут. Помирали - с вами воевали и помирали - и хрипели «брехню Тараса», а не великие строчки вашего е*учего Александр Сергеевича.

Не будем.

Рабов до раю не пускают.

А против этой фоточки я ничего не имею. Вообще со всех точек зрения. С российской - империя уничтожает свою собственную культуру? Да ради бога. Кисти вам в руки. Чем больше идиотов в космической, военной, информационной областях - тем лучше. Это просто праздник какой-то.

А с украинской... Ну, был когда-то такой.

Был. И сплыл.

«На три буквы, на все четыре стороны»

По его же и завету.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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