У МЗС з’явився відповідальний за санкції проти Росії



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Олексія Макеєва призначено спецпредставником МЗС з питань санкційної політики

Макєєв буде займатися взаємодією з міжнародними партнерами у сфері політики санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба призначив посла з особливих доручень Олексія Макеєва спецпредставником МЗС з питань санкційної політики.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Макеєв буде займатися координацією діяльності міністерства та взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики. Детальніше про обов’язки Макеєва у МЗС поки не розповіли.

У відомстві вважають, що призначення Макеєва «сприятиме координації зусиль України з іншими країнами та міжнародними інституціями для посилення тиску на Російську Федерацію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини».

Макеєв у МЗС України займає посаду директора Департаменту політики і комунікацій. Він народився 1975 року у Києві. Закінчив інститут міжнародних відносин у КНУ.

Працював у посольствах України в Швейцарській Конфедерації, Федеративній Республіці Німеччина.

Нагадаємо, у період пандемії Росія намагається позбутись санкцій, роблячи відповідні заяви. Втім, у ЄС та США запевняють, що тиск на РФ буде продовжуватись через її агресію проти України.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що політику санкцій щодо Російської Федерації необхідно зберегти. При цьому вона додала, що діалогу між Євросоюзом та Москвою необхідно надати нові імпульси.

Натомість колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії «Роснефть» Герхард

Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх, нібито, неефективність.

Раніше у відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі: «А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що «жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим», то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», – сказав посол.

Герхард Шредер завів подкаст і у першому випуску образив посла України в Німеччині Андрія Мельника.

«Не варто докучати одне одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо й по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?», - запитав Шредер.

Шредер обізвав українського посла Андрія Мельника через інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому дипломат піддав критиці заклики ексканцлера до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України.

Заступник голови міністра закордонних справ України Василь Боднар назвав «підлою» і «низькою» заяву колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який обізвав українського посла карликом.