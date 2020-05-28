Російська пропагандистка визнала, що РФ відправляє на Донбас «алкашів і аморальних виродків»



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Росія відправляє своїх військових на Донбас регулярно протягом останніх шести років

Пропагандистка заявила, що російські найманці обстрілюють мирних жителів регулярно

Після зізнання ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна, що російські найманці обстріляли будинки мирних жителів, прокремлівська пропагандистка Яна Баша заявила, що РФ шле на Донбас «алкашів».

Про це вона написала у коментарі до його посту у Twitter.

«Хочу додати до слів Дениса Володимирович, що такі «помилки» регулярні! У всьому винні не наші ополченці (члени терористичної організації «ДНР» — ред.), а найманці з РФ! Останнім часом на наші позиції Росія звозить алкашів і всяких аморальних виродків!!», — написала вона.

Раніше повідомлялося, що Пушилін визнав обстріл російськими бойовиками житлових кварталів, внаслідок якого постраждали мирні жителі.

«Приношу співчуття постраждалим жителям Донбасу за неузгоджений обстріл житлових кварталів», — написав він у соцмережі.

Пізніше Пушилін заявив, що його аккаунт «зламали».