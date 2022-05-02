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    Думки вголос

    США активно переманює до себе російських науковців

    Адміністрація Байдена робить все можливе, аби Росія на десятиліття забула про технічний прогрес - США активно переманює до себе російських науковців
    Адміністрація Байдена робить все можливе, аби Росія на десятиліття забула про технічний прогрес
    фото з відкритих джерел

    Чи треба рятувати росіян, які працювали на путінський режим?

    Мовою оригіналу

    Администрация Байдена работает над способами заманить российских ученых в США. Одна из идей заключается в том, чтобы россияне, которые имеют степень магистра или доктора наук в области техники или математики, могли получить рабочую визу, даже если они не имеют приглашение работодателя.

    В частности, администрация Байдена хочет привлечь ведущих экспертов Путина, которые имеют опыт работы в полупроводниках, космосе, кибербезопасности, передовом производстве, ядерной сфере, искусственном интеллекте, ракетных двигателях и других специализированных научных отраслях.

    Ход конем, безусловно.

    Переманить всё, что хоть на вершок возвышается над таблицей умножения, чтобы они работали на Штаты и создавали новый Манхэтеннский проект, и оставить Запоребрик со светлыми умами Прилепина и Кургниняна

    Лови, Вова. В обе руки. Тебе обещали экономическое обрушение и Северный Иран. Ну, так, на.

    Но... Но всё же – какой же я дурак, а. Надо было работать на Первом канале. Или строить Путину ракеты. Взламывать сайт Демократической партии в Вашингтоне.

    Или – ещё лучше – воровать в космической отрасли.

    Ну или просто тупо сбить нидерландский Боинг с тремястами человеками на борту. И предложили бы убежище и дом в Нидерландах, как Цемаху.

    Или дали премию, как этой журналистке с Первого канала с плакатиком. Или работу в нефигово оплачиваемой должности в каком-нибудь Калтехе в США. Или стипендию в немецком фонде, как Шульман.

    И был бы сейчас в полном шоколаде. Купил бы лодочку. Катался бы по Калифорнийскому заливу. Покуривал бы марроканский гашиш в Амстердаме. Пил бы баварское в Берлине.

    А если бы еще и воровал до этого – то и вилла своя была бы уже.

    Ну и что, что строил путинской диктатуре межконитинентальные баллистические ракеты

    Вот тебе обнуление грехов, прощение от США, гринкарта и все с чистого листа в стране равных возможностей.

    Прям, сполшное христинаское всепрощение во всем этом я наблюдаю.

    Аминь.

    И ведь они ж уедут. Я время от времени встречаю таких. Строили-строили Рейх, набивали свои загашники нефтебаксами диктатуры, а потом сдристнули – и для очищения своего имени сто евро беженцам и детишкам переводят. И довольны. И вполне себя комфортно чувствуют. И нигде не жмет. Ничего не чешется.

    Будут ходить со мной по одним улицам. Приходить на какие-нибудь русско-либеральные выступления. Поднимать руки и говорить что-нибудь. Потом станут экспертами. Как эти, кгбшник с банкиром, которые сейчас про Путина из каждого утюга говорят.

    А если ты, как дурак, двадцать лет бегал по всем углам, орал каждому в уши, дергал за рукава и бился лбом в стену – то и останешься с голой жопой и паспортом беженца на птичьих правах.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти США санкції війна путінський режим Україна наука окупація #stoprussia
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    США активно переманює до себе російських науковців