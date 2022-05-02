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    Starlink допомагає українським газовикам відновлювати розподіл газу

    Ілон Маск продовжує допомагати Україні - Starlink допомагає українським газовикам відновлювати розподіл газу
    Ілон Маск продовжує допомагати Україні
    зображення з відкритих джерел

    Супутниковий інтернет забезпечує доступ до геоінформаційної системи

    Сучасні технології допомагають відновлювати доставку газу по всій Україні. Чотири термінали Starlink вже працюють в Київській, Миколаївській і Харківській областях.

    Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, ведуть аварійно-відновлювальні роботи поблизу територій, де ведуться активні бойові дії та на деокупованих територіях. Дуже часто тут зв’язок нестабільний або глушиться ворогом.

    «Завдяки Starlink наші аварійні бригади мають надійний зв’язок на місці проведення робіт, у тому числі з централізованими диспетчерськими, які отримують дані з пристроїв телеметрії, встановлених на газових мережах, – говорить Сергій Бондар, технічний директор РГК. – До того ж, супутниковий інтернет забезпечує доступ до геоінформаційної системи RGC GIS, яка містить інформацію про газові мережі у прив’язці до місцевості».

    Обладнання компанії Ілона Маска допомагає газовикам тримати постійний зв’язок при пусках газу: перебуваючи на відстані, бригадам необхідно взаємодіяти щодо параметрів роботи мереж і корегувати свої дії у режимі реального часу.

    Постійний доступ до геоінформаційної системи RGC GIS прискорює проведення відновлювальних робіт. За її допомогою визначається місцезнаходження підземних газопроводів, найближчих відключаючих пристроїв та можливості для кільцювання ділянок.

    Три з чотирьох терміналів Starlink були надані газорозподільним компаніям, що працюють під брендом РГК, завдяки сприянню Міністерства цифрової трансформації, ще один – Макарівською міською радою.

    Сучасні технології допомагають українським газовикам (фото: РГК)

    Сучасні технології допомагають українським газовикам (фото: РГК)

    Середня швидкість передачі даних через термінали Starlink складає 79-55 Мбіт/сек для завантаження, 9-10 Мбіт/сек – для завантаження. Така швидкість є цілком достатньою для вирішення задач газовиків. До того ж, термінал Starlink не можна заблокувати засобами РЕБ, так як сигнал надходить напряму з супутника і наземна антена перемикається на новий супутник кожні 15 хвилин.

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    Теги: росія окупанти війна інтернет технології Україна РГК окупація #stoprussia Starlink
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    Starlink допомагає українським газовикам відновлювати розподіл газу