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    Думки вголос

    Уже ніхто нікуди не летить. Як руйнується міф про те, що Росія - велика космічна держава

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Уже ніхто нікуди не летить. Як руйнується міф про те, що Росія - велика космічна держава

    «Ти ж людей вбиваєш, ти розумієш це, дурню? А, плювати. Жуйкою заліпив, і так зійде»

    Мовою оригіналу

    Причиной утечки кислорода на МКС стала трещина в корпусе корабля «Союз». Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля «возникла еще на Земле» и уже известно, кто несет за это ответственность. Допустивший появление трещины сотрудник, вероятно, заметил ошибку и заделал трещину специальным клеем, поэтому ее не заметили при проверке корабля на герметичность перед запуском. В первые два месяца трещина не проявлялась, но потом клей подсох, выдавился и открыл отверстие.

    Чем больше следишь за этой страной, тем больше офигиваешь. Кажется, всё, тебя уже ничем не смогут удивить. Ан нет. Каждый раз ребята находят и находят что-то новое. И каждый раз челюсть падает на пол. 

    Это называется уже «вырождение в зачатии». Когда в космических кораблях то гироскопы забивают вверх ногами, то трещины заделывают клеем — это всё, конец отрасли. Этого не может быть, потому что этого не может быть в принципе. Потому что для того, чтобы космические корабли бороздили просторы, должна быть базовая штука. Нет, не технологии. Не «Ангара». Не космодром «Восточный», не Королев, не Лозино-Лозтинский, не скрепы, не величие, не Гагарин и не дедылетали.  
    Должна быть ценность человеческой жизни.

    Это основа любой высокотехнологичной страны. 

    Вот просто базис. Без которого каменный топор — будет, а космический корабль — нет. Даже если у тебя есть технологии.  

    И если у вас сотрудник космической корпорации заделывает трещину клеем, чтобы его не оштрафовали на сколько-то там тысяч рублей, не понимая, что тем самым он банально убивает десяток человек в космосе и разрушает многомиллиардную станцию — все, сливайте воду. Страна с космическими технологиями, но с отношением к ценности человеческой жизни как в Конго — это не страна с космическими технологиями. Это — Северное Конго.  

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    Помните Сергея Иванова с его «балалаечниками»? Ну, так балалаечники его услышали. Поздравляю. И годами тысячами уезжали из страны. И — опа! — вдруг выяснилось, что космические корабли без балалаечников почему-то перестают летать и не падать.  

    Вот я в принципе не могу представить, что должно быть в голове у человека, заделывающего трещину в космическом корабле, чтобы её не увидело ОТК.  

    Ты же людей убиваешь, ты понимаешь это, малоумный? А, плевать. Жвачкой залепил, и так сойдет.  
    Идиотия, инфантилизм, цинизм проели каждый мозг. Даже в центре Хруничева.  

    Запереть детей в кинозале и сжечь их. Ударить из танка по школе с заложниками. Оставить незакрытой крышку ливневки и убить ребенка, тельце которого найдут потом только в море. Ударить ракетой по пролетающему над головой самолету — да пофиг, какому. Прикрутить рельсу в метро проволочкой. Забить сваю в движущийся поезд. Замазать в строящемся космическом корабле трещину клеем… 

    С этой страной нельзя иметь дело. В принципе. Она убьет вас. Любым из сотен миллионов способов, который вы не сможете даже предположить. Казалось бы, все учел. Ан нет. Они каждый раз найдут, как чем удивить.  

    А спасли опять всех американцы. Заметили? Американский астронавт нашел утечку и заткнул дырку пальцем. 

    Кстати, с апреля Америка перестает пользоваться услугами России в доставке своих астронавтов на орбиту. Контракт с НАСА заканчивается, а продлевать его они не собираются. Все. Услуги бомбил больше не нужны. Доставлять астронавтов будут теперь американские шаттлы. Новость, которая прошла в России очень-очень тихо.  

    А контракт со Штатами на поставки российских ракетных двигателей РД-180 истекает в 2020 году. И Штаты уже дали ясно понять, что больше покупать российские двигатели они не хотят.  

    И вот прямо на наших глазах мы видим, как самая главная, просто наиважнейшая скрепа — «Гагарин», «Космос» и «дедылетали» — гораздо более сакральная, чем даже «дедывоевали» — растворяется и превращается в ничто. А космическая держава, статусом которой Россия так гордилась, садится в уголочке и пишет книгу под названием «Многоходовачка. Как про*рать всё. Вот вообще всё.». 
    Ну и слава богу.  

    Больше людей живыми останутся.  

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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