У Яценюка виступили за жорстку відповідь на провокації Росії в Азовському морі
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Нардеп заявив, що санкції проти РФ мають посилюватись
Фракція «Народний фронт» вимагає жорстко протидіяти черговим провокаціям Росії проти України в Азовському морі.
Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з парламентської трибуни.
«Ми маємо дати відповідь на чергові провокації Росії проти України в Азовському морі. Відповіддю на морську блокаду України має бути нарощення нашої військової присутності», - наголосив Максим Бурбак.
«Посилення економічних санкції з боку світової спільноти – ціна, яку має заплатити Росія. І обговорення цієї проблеми необхідно виносити на найвищий міжнародний рівень», - підкреслив керівник фракції.
Раніше Порошенко розказав американським конгресменам про дії Росії в Азовському морі.
Вночі на 1 вересня близько півночі, берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.
США засудили ворожі дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці щодо суден, що прямують в українські порти.
Також експерт розповів «Главкому», як Україні захистити свої економічні інтереси в Азовському морі.
В липні президент Петро Порошенко доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і командуванню ВМС вжити заходів, щоб зупинити російські провокації щодо блокування входження судів в українські порти в Азовському морі.
На початку серпня військовий експерт з Великої Британії, полковник у відставці Глен Грант заявив, що Росія буде блокувати підступи до Одеси.