  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Яценюка виступили за жорстку відповідь на провокації Росії в Азовському морі

    • Розсилка
    У Яценюка виступили за жорстку відповідь на провокації Росії в Азовському морі

    Нардеп заявив, що санкції проти РФ мають посилюватись

    Фракція «Народний фронт» вимагає жорстко протидіяти черговим провокаціям Росії проти України в Азовському морі.

    Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з парламентської трибуни.

    «Ми маємо дати відповідь на чергові провокації Росії проти України в Азовському морі. Відповіддю на морську блокаду України має бути нарощення нашої військової присутності», - наголосив Максим Бурбак.


    «Посилення економічних санкції з боку світової спільноти – ціна, яку має заплатити Росія.  І обговорення цієї проблеми необхідно виносити на найвищий міжнародний рівень», - підкреслив керівник фракції.

    Раніше Порошенко розказав американським конгресменам про дії Росії в Азовському морі.

    Вночі на 1 вересня близько півночі, берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.

    США засудили ворожі дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці щодо суден, що прямують в українські порти.

    Також експерт розповів «Главкому», як Україні захистити свої економічні інтереси в Азовському морі.

    В липні президент Петро Порошенко доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і командуванню ВМС вжити заходів, щоб зупинити російські провокації щодо блокування входження судів в українські порти в Азовському морі.

    На початку серпня військовий експерт з Великої Британії, полковник у відставці Глен Грант заявив, що Росія буде блокувати підступи до Одеси.

    Читайте також
    Росія ФСБ санкції Народний фронт Азовське море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ