У Яценюка виступили за жорстку відповідь на провокації Росії в Азовському морі



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Нардеп заявив, що санкції проти РФ мають посилюватись

Фракція «Народний фронт» вимагає жорстко протидіяти черговим провокаціям Росії проти України в Азовському морі.

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з парламентської трибуни.

«Ми маємо дати відповідь на чергові провокації Росії проти України в Азовському морі. Відповіддю на морську блокаду України має бути нарощення нашої військової присутності», - наголосив Максим Бурбак.





«Посилення економічних санкції з боку світової спільноти – ціна, яку має заплатити Росія. І обговорення цієї проблеми необхідно виносити на найвищий міжнародний рівень», - підкреслив керівник фракції.

Раніше Порошенко розказав американським конгресменам про дії Росії в Азовському морі.

Вночі на 1 вересня близько півночі, берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.

США засудили ворожі дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці щодо суден, що прямують в українські порти.