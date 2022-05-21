Всі російські ліберали ламаються на кримському питанні

Каспаров хоче зберегти «хороший русский мир»

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Ох, господи.... Все-таки они ломаются. Все. Кто раньше. Кто позже. Но, в итоге, все. На Крымском вопросе. Обязательно. Неизбежно. Просто кто-то ломается сразу. Кто-то держится десять лет. Но в итоге все равно ломаются все. Каждый русский либерал. Даже если он бакинский еврей.

Гарри Каспаров на «Антивоенном комитете» говорит, что необходимо защищать русских Крыма во время депортации, которую будут проводить украинские войска.

Ох, б*ять… Гарри Кимович. Каспаров. Умнейший человек. Чемпион мира. Либерал. Все понимающий кристально ясно. Один из самых порядочных людей.

И один черт – «защищать русских в Крыму».

Как там было-то: «Да, вам не нравятся средства. Но вы поддерживаете цель».

А цель у них у всех одна. Великая Россия.

Вместо того, чтобы делать все, чтобы уничтожить этот Четвертый Недорейх, чтобы эта тюрьма народов была разрушена, они прилагают все усилия, чтобы сохранить «хороший русский мир». Это сейчас цитата.

И вот Ходорковский выходит из тюрьмы, и говорит, что будет воевать за порабощение Чечни.

Сева Новгородцев идет работать на канал Медведчука и рассказывает про притеснения Гужвы.

Латынина собирается что-то там строить новую Россию в Украине.

Гарри Кимович создает «Антивоенный комитет», и, вместо того, чтобы на разрыв кишки помогать украинской армии, которая единственная реально и воюет с вашим Путиным, будет защищать русских Крыма от бесчинств украинской армии. Вместо того, чтоб защищать украинцев от бесчинств русской.

Вместо того, чтобы, пользуясь уникальным случаем, который история представляет раз тк примерно в сто лет, после очередной чудовищной войны, вычистить все это победоносное г*вно к дедам воевалам в Бугульму – и мир, и Генассамблея, и ПАСЕ, и СПЧ, и ООН, и Гаага это проглотят на ура, точнее, закроют глаза, и сделают вид, что ничего не заметили – разговоры о том, что Путин русских Крыма защищать не будет.

Поэтому это должны сделать мы. Русские либералы. На Антивоенном комитете.

Защищать граждан России от переезда в Россию...

И все это как-то уживается в одних логических координатах.

Ох, б*ядь… Гарри Кимович, Гарри Кимович… Что ж ты делаешь-то...

Ну, и бонусом продвижение прогрессивного русского языка в Украине.

Ну, пол-Африки говорит же на французском.

Почему бы и половине Украины не говорить на русском языке «хороших русских».

А как иначе-то.

Ох, б*ять…

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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