  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Ар`єв

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Євроінтеграція: «слуги народу» вирішили послати куди подалі ЄС, Канаду та Велику Британію

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Євроінтеграція: «слуги народу» вирішили послати куди подалі ЄС, Канаду та Велику Британію

    І європейська інтеграція, і незалежність, коштують дорого. А шлунково-кишкова частина населення буде голодною завжди

    Є слова слуг про наміри продовжити євроінтеграцію, а є дії. Сьогодні їх дві:

    1) Євросоюз, Раду Європи, Канаду, Велику Британію та ін. вони послали куди подалі у відповідь на прохання не спішити приймати законопроект 1008, який є небезпечним і шкідливим для судової реформи і почекати хоча б до висновків Венеціанської комісії. Ні, відступ від європейських норм суддівського самоврядування зроблений, а зачепили найбільше Верховний Суд, реформа якого на Заході була добре оцінена. Отже, євроінтеграція послана раз...

    2) ...а ось і два. На регламентному комітеті ВР запропонували парламенту зняти з розгляду законопроект «Про засади державної політики у сфері євроінтеграції». Слугам, напевно, не сподобалось, що цей законопроект передбачає відповідність Європейському законодавству всіх актів при ухваленні з проведенням відповідного аналізу і на це треба виділити кошти (кошти на новостворене міністерство цифрової трансформації знайшли без проблем). А тут євроінтеграція якась. Дорога надто. І хоча це ще не остаточне рішення - за це має голосувати Верховна Рада - наміри означені чітко.

    Ну і нагадаю, і європейська інтеграція, і незалежність, коштують дорого. А шлунково-кишкова частина населення буде голодною завжди. Так, до слова.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЄС Верховна Рада Велика Британія самоврядування євроінтеграція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Леонід Швець
    Леонід Швець

    Журналіст

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ