Євроінтеграція: «слуги народу» вирішили послати куди подалі ЄС, Канаду та Велику Британію

І європейська інтеграція, і незалежність, коштують дорого. А шлунково-кишкова частина населення буде голодною завжди

Є слова слуг про наміри продовжити євроінтеграцію, а є дії. Сьогодні їх дві:

1) Євросоюз, Раду Європи, Канаду, Велику Британію та ін. вони послали куди подалі у відповідь на прохання не спішити приймати законопроект 1008, який є небезпечним і шкідливим для судової реформи і почекати хоча б до висновків Венеціанської комісії. Ні, відступ від європейських норм суддівського самоврядування зроблений, а зачепили найбільше Верховний Суд, реформа якого на Заході була добре оцінена. Отже, євроінтеграція послана раз...

2) ...а ось і два. На регламентному комітеті ВР запропонували парламенту зняти з розгляду законопроект «Про засади державної політики у сфері євроінтеграції». Слугам, напевно, не сподобалось, що цей законопроект передбачає відповідність Європейському законодавству всіх актів при ухваленні з проведенням відповідного аналізу і на це треба виділити кошти (кошти на новостворене міністерство цифрової трансформації знайшли без проблем). А тут євроінтеграція якась. Дорога надто. І хоча це ще не остаточне рішення - за це має голосувати Верховна Рада - наміри означені чітко. Ну і нагадаю, і європейська інтеграція, і незалежність, коштують дорого. А шлунково-кишкова частина населення буде голодною завжди. Так, до слова.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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