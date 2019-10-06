Макрон закликав Джонсона оперативно обговорити питання Brexit з ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон хоче, щоб майбутня угода «поважала принципи Європейського союзу»

Макрон провів у неділю телефонну розмову з Джонсоном

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єрміністра Великобританії Бориса Джонсона оперативно вступити в переговори з головою делегації Європейського союзу на переговорах з виходу Британії з складу ЄС Мішелем Барньє.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Єлисейського палацу, щодо цього Макрон провів у неділю, 6 жовтня, телефонну розмову з Джонсоном.

«Борис Джонсон представив свої останні пропозиції. Президент сказав йому, що в найближчі дні переговори з командою Мішеля Барньє повинні бути оперативно продовжені, щоб оцінити наприкінці тижня, можливу угоду, яка поважає принципи Європейського союзу», - йдеться в повідомленні.

Раніше Джонсон заявив, що хоче замінити узгоджений «бекстоп» (тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства) альтернативними митними домовленостями.

Британський прем'єр назвав свою пропозицію «справедливим та розумним компромісом» і заявив, що тепер обидві сторони»повинні розглянути питання про наявність достатньої готовності йти на компроміс», щоб напрацювати угоду до 31 жовтня.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодився провести переговори стосовно останніх пропозицій прем'єрміністра Бориса Джонсона.

Натомість президент Європейської ради Дональд Туск вважає останні пропозиції голови уряду Британії щодо Brexit непереконливими.

Як відомо, прем'єр Британії пішов на компроміс заради Brexit.