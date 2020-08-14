Команда Зеленського працює на самознищення

Сідайте зручніше, це лонгрід, але жесть!

Команда Зеленського працює на самознищення значно швидшими темпами, ніж я собі уявляв.

З Андрієм Деркачем розрахувались за його ганебні «плівки», які вже навіть розвідка США назвала втручанням у виборчий процес в Америці. Чим? «Енергоатомом»! Деркач завжди був небайдужим до атомної енергетики. Тож тепер вдячні «замовники» повернули йому контроль над НАЕК «Енергоатом». Все просто - наближений до нього юрист, і кажуть, його похресник - Герман Галущенко - призначений віцепрезидентом компанії. Це той самий Галущенко, який у 2013 році, при Януковичі, вже очолював юридичний підрозділ «Енергоатому». Правда, недовго, десь півроку, проте встиг за цей час програти суд на користь російських фірм, яким українська атомна генерація заплатила 28 мільйонів доларів за штучно нараховані борги. Рішення приймалось у Санкт-Петербурзі, в російському (!) арбітражі.

Є свідчення, що призначення Германа Галущенка особисто лобіював помічник Зеленського Сергій Шефір. Таким чином, повернення людини Деркача в «Енергоатом» стало своєрідним «гонораром» за публікації фейкових «плівок Деркача».

Чим це загрожує українській атомній енергетиці? Якщо згадати, що у 2000-х Деркач вже намагався взяти всю атомну енергетику під контроль, щоб потім її приватизувати, то стає зрозуміло, навіщо зараз «Енергоатом», фактично, доводять до банкрутства. Тоді за президентства Ющенка вдалося зупинити цей сценарій. В уряді фінансові зловживання Деркача оцінювали у 3,6 млрд грн. І тепер – друге пришестя Деркача.

Ось що пишуть на британському бізнес-ресурсі про призначення Галущенка. «Вони хотіли знайти людину в «Енергоатом», яка зіграє роль «весільного генерала», буде керівником на папері, але робитиме те, що їй сказали. Всі стратегічні рішення фактично приймаються російським офіцером КДБ Андрієм Деркачем і проросійським персонажем Сергієм Шефіром, тобто в самому «Енергоатомі» зараз команда «маріонеток», лояльна тільки до Росії. Президент Зеленський, який не розуміє питань державної адміністрації, погодився на проросійський сценарій розвитку ядерної енергетики, очікуючи швидкого покращення».

(посилання в першому коментарі)

А ще призначення Василя Володіна губернатором Київської області - це теж частина схеми «заходу» Деркача в атомну енергетику. Адже саме до Київщини належить Чорнобильська зона відчуження. Тут спільно з американською компанією Holtec International реалізується ключовий для скорочення «атомної» залежності від Росії проект – Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Об’єкт має бути введений в експлуатацію до кінця року, але після відставки з посади президента «Енергоатому» Недашковського з грудня 2019 року роботи на будівництві практично зупинені. Таким чином Росія знову посилює свої позиції на ринку атомної енергетики України. Бо через відсутність власного централізованого сховища Україна змушена кожен рік витрачати до 200 млн доларів США на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

На держпідприємство «Ізотоп», яке займається іонізуючими джерелами випромінювання, теж начебто завели людей Андрія Деркача.

Загалом, картина жахлива. Деркач отримав нормальну таку компенсацію за сфальшовані плівки і підрив позицій України. Йому, людині близькій до РФ байдуже, що його прізвище фігурує у звіті американської контррозвідки. А от Україна отримала лише неприємності зі стратегічним партнером. І дурість та недалекоглядність влади Зеленського, яка ще й нагородила Деркача за багаторівневу спецоперацію російських спецслужб контролем за сферою, до якої Москва давно шукала підхід. Хоча, чимдалі я все менш вважаю, що це лише дурість і недалекоглядність.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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