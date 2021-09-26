  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Шмигаль спрогнозував «цифровий безвіз» для України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо прогноз прем'єра справдиться, Україна запрвадить нові напрямки у електронній торгівлі - Шмигаль спрогнозував «цифровий безвіз» для України
    Якщо прогноз прем'єра справдиться, Україна запрвадить нові напрямки у електронній торгівлі
    фото з відкритих джерел

    Використання інструментів цифрового ринку з ЄС може принести Україні до $3,5 млрд у товарах і до півмільярда вигод у послугах

    Якщо Україна повністю інтегрується і буде використовувати інструменти цифрового ринку з Євросоюзом, то зможе отримати $2,5-$3,5 млрд у товарах і до півмільярда вигод у послугах. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Facebook.

    «Ми активно рухаємося до «цифрового безвізу» з Євросоюзом. Затвердили чотири законопроекти про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, мета яких – приєднання України до Єдиного цифровому ринку ЄС», – заявив Шмигаль.

    За словами прем'єр-міністра, на практиці це означає відсутність бар'єрів для електронної торгівлі між Україною та Європою або використання електронного цифрового підпису в зовнішньоекономічній діяльності.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.

    Також у застосунку «Дія» з’явився новий функціонал, який наразі доступний клієнтам сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України – шеринг документів, зокрема, це і шеринг електронного паспорта.

    До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

    Теги: ЄС економіка торгівля ринок технології Україна послуги Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шмигаль спрогнозував «цифровий безвіз» для України