Шмигаль спрогнозував «цифровий безвіз» для України

Використання інструментів цифрового ринку з ЄС може принести Україні до $3,5 млрд у товарах і до півмільярда вигод у послугах

Якщо Україна повністю інтегрується і буде використовувати інструменти цифрового ринку з Євросоюзом, то зможе отримати $2,5-$3,5 млрд у товарах і до півмільярда вигод у послугах. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Facebook.

«Ми активно рухаємося до «цифрового безвізу» з Євросоюзом. Затвердили чотири законопроекти про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, мета яких – приєднання України до Єдиного цифровому ринку ЄС», – заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, на практиці це означає відсутність бар'єрів для електронної торгівлі між Україною та Європою або використання електронного цифрового підпису в зовнішньоекономічній діяльності.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.

Також у застосунку «Дія» з’явився новий функціонал, який наразі доступний клієнтам сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України – шеринг документів, зокрема, це і шеринг електронного паспорта.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».