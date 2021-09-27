Журналісти назвали спонсорів форуму «Україна 30», який ініціював Зеленський
Форум Зеленського «Україна – 30» оплатили олігархи, з якими «воює» президент
Форум «Україна 30», що відбувався з лютого до серпня 2021 року, було організовано і проведено компанією Goodmedia, що пов’язана із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Він є її засновником і до березня 2020-го керував компанією. Потім компанію очолила його дружина Олена Тимошенко. Про це йдеться у розслідуванні видання «Бабель».
Журналістам вдалося з’ясувати, що для деяких спікерів і компаній участь у форумі була платною.
Наприклад, видання стверджу, що компанія ДТЕК ВДЕ, яка входить до енергохолдингу олігарха Ріната Ахметова ДТЕК, загалом начебто сплатила організатору форуму 3,5 млн грн. У ДТЕК виданню підтвердили, що за участь у форумі компанія справді платила, але суму уточнити відмовилися
Журналістам вдалося знайти інформацію ще про дев’ять компаній, що взяли участь в «Україні 30» та, імовірно, платили гроші організаторам. При цьому тільки дві з них підтвердили «Бабелю» співпрацю з «Україною 30».
- «Національна асоціація адвокатів (НААУ) і Вища школа адвокатури». За інформацією видання, організація сплатила Goodmedia 200 тис. грн;
- «МХП». Агропромисловий холдинг Юрія Косюка фінансував форум у рамках «підтримки ініціатив, повʼязаних з екологією». За даними «Бабеля», компанія заплатила 750 тис. грн за участь у форуі «Україна 30. Екологія»;
- «Кернел». Агрохолдинг Андрія Веревського, за даними «Бабеля», заплатив 750 тис. грн за форум «Україна 30. Здорова країна»;
- Агрохолдинг «Континентал фармерз груп» перерахував на рахунок Goodmedia 100 тис. грн. за форум «Україна 30. Здорова країна»;
- Один з лідерів ринку насіння і добрив, компанія «Ерідон», за даними видання, заплатила 200 тис. грн за форум «Україна 30. Економіка без олігархів»;
- «Індустріальна молочна компанія» заплатила організаторам форуму 100 тис. грн;
- Агропромисловий холдинг LNZ Group також перерахував на рахунок Goodmedia 100 тис. грн;
- Група компаній «Епіцентр», за інформацією «Бабеля», перерахувала 500 тис. грн;
- Київське казино «Шангрі ла», за даними «Бабеля», оплатило участь у форумі свого засновника Майкла Боеттчера, перерахувавши Goodmedia 360 тис. грн.
Нагадаємо, Зеленський на форумі «Україна 30. Інфраструктура» розповів про досягнення у «Великому будівництві».