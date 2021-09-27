Журналісти назвали спонсорів форуму «Україна 30», який ініціював Зеленський

Форум Зеленського «Україна – 30» оплатили олігархи, з якими «воює» президент

Форум «Україна 30», що відбувався з лютого до серпня 2021 року, було організовано і проведено компанією Goodmedia, що пов’язана із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Він є її засновником і до березня 2020-го керував компанією. Потім компанію очолила його дружина Олена Тимошенко. Про це йдеться у розслідуванні видання «Бабель».

Журналістам вдалося з’ясувати, що для деяких спікерів і компаній участь у форумі була платною.

Наприклад, видання стверджу, що компанія ДТЕК ВДЕ, яка входить до енергохолдингу олігарха Ріната Ахметова ДТЕК, загалом начебто сплатила організатору форуму 3,5 млн грн. У ДТЕК виданню підтвердили, що за участь у форумі компанія справді платила, але суму уточнити відмовилися

Журналістам вдалося знайти інформацію ще про дев’ять компаній, що взяли участь в «Україні 30» та, імовірно, платили гроші організаторам. При цьому тільки дві з них підтвердили «Бабелю» співпрацю з «Україною 30».

« Національна асоціація адвокатів (НААУ) і Вища школа адвокатури» . За інформацією видання, організація сплатила Goodmedia 200 тис. грн;

Національна асоціація адвокатів (НААУ) і Вища школа адвокатури» За інформацією видання, організація сплатила Goodmedia 200 тис. грн; «МХП» . Агропромисловий холдинг Юрія Косюка фінансував форум у рамках «підтримки ініціатив, повʼязаних з екологією». За даними «Бабеля», компанія заплатила 750 тис. грн за участь у форуі «Україна 30. Екологія»;

Агропромисловий холдинг Юрія Косюка фінансував форум у рамках «підтримки ініціатив, повʼязаних з екологією». За даними «Бабеля», компанія заплатила 750 тис. грн за участь у форуі «Україна 30. Екологія»; «Кернел» . Агрохолдинг Андрія Веревського, за даними «Бабеля», заплатив 750 тис. грн за форум «Україна 30. Здорова країна»;

Агрохолдинг Андрія Веревського, за даними «Бабеля», заплатив 750 тис. грн за форум «Україна 30. Здорова країна»; Агрохолдинг «Континентал фармерз груп» перерахував на рахунок Goodmedia 100 тис. грн. за форум «Україна 30. Здорова країна»;

перерахував на рахунок Goodmedia 100 тис. грн. за форум «Україна 30. Здорова країна»; Один з лідерів ринку насіння і добрив, компанія «Ерідон» , за даними видання, заплатила 200 тис. грн за форум «Україна 30. Економіка без олігархів»;

«Ерідон» за даними видання, заплатила 200 тис. грн за форум «Україна 30. Економіка без олігархів»; «Індустріальна молочна компанія» заплатила організаторам форуму 100 тис. грн;

заплатила організаторам форуму 100 тис. грн; Агропромисловий холдинг LNZ Group також перерахував на рахунок Goodmedia 100 тис. грн;

також перерахував на рахунок Goodmedia 100 тис. грн; Група компаній «Епіцентр», за інформацією «Бабеля», перерахувала 500 тис. грн;

Група компаній «Епіцентр», за інформацією «Бабеля», перерахувала 500 тис. грн; Київське казино «Шангрі ла», за даними «Бабеля», оплатило участь у форумі свого засновника Майкла Боеттчера, перерахувавши Goodmedia 360 тис. грн.

Нагадаємо, Зеленський на форумі «Україна 30. Інфраструктура» розповів про досягнення у «Великому будівництві».

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