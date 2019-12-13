Богдану потрібно зрозуміти, що в цивілізованих країнах звертають увагу на суспільну думку

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путіну і в Росії мітинги також не подобаються

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«Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования», — отметил Глава Офиса президента Андрей Богдан.

Передайте кто-нибудь в ОП, что в цивилизованных странах обращают внимание на точку зрения своего народа, а не на замечания иностранного агрессора и оккупанта. В цивилизованых странах. А договориться с Путиным им все равно не удастся. Он не выполнит обещание и обманет.

Кстати, Путину и дома не нравятся митинги. Так что на чушь не стоит реагировать, а затем произносить свою чушь, пусть даже в эфире «Право на власть». Право не вечное. Власть тем более.

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