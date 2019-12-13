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    Суспільство

    Новий голова Луганської ОДА побачив, як учасники акції «Ні капітуляції» зникли з зони розведення військ

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    Сергій&nbsp;Гайдай зазначає, що люди у зоні розведення військ більше за все хочуть миру - Новий голова Луганської ОДА побачив, як учасники акції «Ні капітуляції» зникли з зони розведення військ
    Сергій Гайдай зазначає, що люди у зоні розведення військ більше за все хочуть миру

    Активісти, які протестували проти розведення військ в Золотому і обіцяли спільно з поліцією патрулювати вулиці, поїхали геть

    Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю «Главкому» сказав, що зараз у зоні розведення військ «тиша і спокій». Посадовець запевняє, що після розведення військ обстрілів немає.

    «Приїжджайте, подивіться. До демілітаризованої зони не заходять чужі. Там патрулюють тільки наші Нацполіція, Нацгвардія», - запевнив Гайдай.

    Посадовець наголосив: «Все нормально, патрулюють. Люди задоволені».

    Гайдай зазначає, що люди у зоні розведення військ більше за все хочуть миру. «Ті, хто тут не був, зовсім не розуміють, що люди відчувають», - наголосив голова ОДА.

    За словами керівника Луганщини, протестувальники проти капітуляції зникли з зони розведення військ.

    Гайдай запевняє, що вони були «заточені» на агресію.

    «Я бачив там якихось людей, які приїжджали і спекулювали цим питанням. Я з ними тоді не говорив, коли приїжджав президент. Спекуляція була навіть в тому, як президент до них пішов. Знаєте, тим хлопцям було все одно, навіть якщо б Зеленський сказав: вперед, одягаю каску і зараз в атаку. Їм би це все одно не сподобалося. Зараз там нікого немає», - зауважив керівник Луганщини. Він також ауважив, що попри запевнення лідера «Нацдружин» Ігоря Михайленка, який розповідав про спільне з правоохоронцями патрулювання вулиць, на сьогодні в Золотому перебуває лише Нацгвардія.

    Нагадаємо, на початку жовтня до Золотого прибули представники «Національного корпусу». Їхній лідер Андрій Білецькій поширив тоді відеозвернення, у якому заявляв про створення «штабу проти капітуляції». Білецький обіцяв, що ветерани не рушать геть навіть після розведення військ. «Це наш останній блокпост. Даю слово. Ми його ніколи не покинемо», - сказав тоді Білецький.

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    Луганщина Нацгвардія активісти розведення військ на Донбасі президент Сергій Гайдай
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