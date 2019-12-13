Президент та спікер припинили ходити на засідання «слуг народу» – Поляков



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Антон Поляков говорить, що зараз у фракції «Слуга народу» все скочується вниз

«Чим більш ідіотськими були законодавчі ініціативи, тим менше президент ходив на засідання фракції»

Народний депутат і колишній «Слуга народу» Антон Поляков розповів, що востаннє бачив президента Володимира Зеленського на засіданні його фракції у парламенті перед голосуванням за законопроєкт про ринок землі.

Як зазначив Поляков в інтерв’ю «Главкому», Зеленський забіг на десять хвилин, розказав про землю, все те, що було в його роликах та інтерв’ю, а коли депутати почали ставити питання, Богдан просто витягнув Зеленського з зали.

Нагадаємо, Рада 13 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

«Все скочується вниз. На перших засіданнях фракції, коли були президент, Богдан, Разумков, Корнієнко, Арахамія, президент не тільки сам говорив, але й давав таку можливість депутатам. Це був конструктивний діалог, але чим далі йшли голосування і чим більш ідіотськими були законодавчі ініціативи, які нас змушували приймати, тим менше президент став відвідувати ці засідання», - обурюється Поляков.

За його словами, показовим є і те, що зараз на фракцію взагалі перестав ходити Разумков. «Почалося це з процесу виключення нас із Скороход. Як тільки це питання на фракції піднялося, він встав і просто вийшов. Можливо, Разумков просто хоче абстрагуватися від цих брудних справ, які знижують рейтинг партії і, відповідно, можуть знизити і його рейтинг», - вважає Поляков.

Колишній «слуга народу» говорить, що без президента і Богдана голова фракції Давид Арахамія разом зі своїм першим заступником Олександром Корнієнком не в змозі повністю контролювати депутатів.

«Авторитету в них у фракції немає, як і комунікації з депутатами. Але так чи інакше – якимись цукерками чи батогом – вони намагаються її стримувати. Подивимося, що буде при голосуванні за земельний законопроєкт. Чи є в «слуг народу» сила волі, щоб не підкорятися такому керівництву», - зауважує нардеп.

Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова виключили з фракції «Слуга народу» за офіційною версією через неетичну поведінку. Парламентар веде Telegram-канал, в якому критикував фракцію та її рішення. Поляков стверджує, що за його виключення проголосували через те, що він очолив збір підписів за недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. «Якісь справи він плутає, якісь не підписує, а якісь згадує», - описує стиль роботи нового генпрокурора депутат.

До свого депутатства Поляков вів дрібний бізнес з торгівлі ламінатом, а на парламентських виборах під всесильним на той момент брендом «Слуги народу» зумів перемогти на 206-му окрузі одіозного забудовника Максима Микитася.

Як повідомлялося, 15 листопада «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили долю Скороход і Полякова.

Після вигнання Поляков оприлюднив аудіозапис, як «слуги народу» давали вказівки поліції.

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