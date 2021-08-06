Чи є викрадення Чауса досягненням влади?

Викрадення Чауса кардинально зіпсувало відносини Молдови і України

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Понятно. Говорящие головы, которые работают на ОП, получили указание от Ермака восхвалять похищение Чауса, сравнивая это с действиями Моссада.

Правда есть нюанс. Например, Адольф Эйхман, который после второй мировой войны скрывался от правосудия в Аргентине действительно был выкраден в мае 1960 года агентами Моссада. Но есть три пункта:

1. Эйхмана не собиралась выдавать Аргентина и он был военным преступником. И если бы не его похищение, то он бы не предстал перед судом. А Чауса должна была выдать Молдова и он подозреваемый в коррупции. Именно поэтому его готовились официально передать Украине, чтоб его судили.

2. Эйхмана не прятали, а сразу предъявили для свершения правосудия. Сравните это с историей Чауса, которого несколько месяцев прятали от всех, вместо того, чтоб передать в правоохранительные органы.

3. Все агенты Моссада, которые приняли участие в этой операции, стали настоящими национальными героями и были награждены государственными наградами. Я что-то не вижу гордости за факап с Чаусом у спецслужб Украины или у наших граждан, а про награды за это и речь не идет. И после кардинально испорченных отношений с Молдовой это точно не достижение, а провал.

Так что мы видим чистый пропагандонизм в стиле гебельщины и скабеевщины. Но, на минималках от ОП и Ермака, в исполнении члена Набсовета УЗ. Дали команду – и он отрабатывает... свою должность. ))

Джерело: блог Борислава Берези

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