На кліматичному саміті ООН в України навіть не було власного стенду

У Росатом був власний стенд. Там вони позначили, що працюють у Києві

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Выяснилось, что в Глазго, на 26-ой конференции ООН по изменению климата, у Украины даже не было своего стенда. Зато был стенд у Россатома, на котором были обозначены зоны где он работает. И Киев хорошо обозначен.

А нашего стенда не было. Да и на панелях, оказывается, наши «представители» практически не ходили. Зато массово ходили в ближайший бар дегустировать виски и Guinness. Это заметили и отметили наши западные партнеры. И это все, что надо знать о том, для чего полетел туда Зеленский со своим окружением. Точно не работать, а для того, чтоб попутешествовать и попиариться. Ну, и чтоб выступить перед пустым залом для видосика, после того, как не пришёл на свое выступление.

И очень хочется услышать отчет главы профильного комитета ВР, депутата от «Слуг народа» Олега Бондаренко. Какой отчет? О том по какой причине он проигнорировал конференцию? Или така «мелочь», как конференции ООН по изменению климата его не интересует? Кстати, министра экологии так же не было на конференции. Видимо, так Зеленский и его ставленники представляют профессионализм.

Джерело: блог Борислава Берези

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