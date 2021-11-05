Уряд призначив тимчасового очільника Держмитниці

Виконання обов'язків голови Держмитслужби на Демченка поклали тимчасово з 5 листопада

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на Вячеслава Демченка. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1403-р від 4 листопада, яке опублікували на Урядовому порталі.

Виконання обов'язків голови Держмитслужби на Демченка поклали тимчасово з 5 листопада до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби.

«Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 р. до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов'язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної служби Демченка Вячеслава Вадимовича», – йдеться у документі.

Розпорядженням № 1402-р уряд звільнив з посади голови Держмитслужби Павла Рябікіна, якого 4 листопада Рада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

«Звільнити Рябікіна Павла Борисовича з посади голови Державної митної служби України у зв’язку з переходом на іншу роботу», – йдеться у розпорядженні.

Також, Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також, Володимир Зеленський вирішив особисто провести тепер вже колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Попри шквал критики від опозиції, президент не шкодував гарних слів.

Нагадаємо, Верещук анонсувала створення нового центру, який фіксуватиме агресію РФ.



