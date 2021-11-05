Голова Ради Стефанчук підписав закон про олігархів

3 листопада Верховна Рада усунула протиріччя та неузгодженості в проголосованому законопроєкті №5599

Голова парламенту Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 5599 (про олігархів). Тепер закон має схвалити президент Володимир Зеленський. Про це повідомляється на сайті Ради.

Верховна рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроєкті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 регламенту без переголосування всього закону. Депутати підтримали пропозицію комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Рада сьогодні уточнила, що визначати статус (визнавати олігархом), включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр олігархів буде РНБО, як і наполягали в Офісі президента.

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд грн.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів – це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Згідно з законом, особі, визнаній олігархом та включеній до Реєстру, забороняється: фінансувати партії, бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів.

Нагадаємо, 24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.