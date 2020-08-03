Охорона, державні дачі та кортежі припали до душі президенту Зеленському
Сьогодні Зеленський лише грає роль «простого хлопця», який став президентом країни
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Вчера наблюдательный Сергій Власенко обратил внимание на то, что в интервью советника главы ОП Михаил Подоляк есть две очевидные «оговорки по-Фрейду»: «Президент не хотел выходить из ОБРАЗА простого человека» и «он (президент) не понимал, что Украина другая страна (не Швейцария)».
Выходит, что «простой человек» - это не сущность Президента, а только его образ, роль, которую он играет. Еще одна роль в его актерском списке, а не миссия, которую надо выполнить. А то, что Зеленский не понимает, что Украина не Швейцария говорит о том, что президент не понимает как и чем живет страна. Он живёт в своих заблуждениях и вымыслах.
Эти две оговорки лучше всего объясняют и иллюстрируют происходящее в Украине. То что вся власть в руках некомпетентного человека уже давно понятно. Но хуже то, что у этого человека нет ни видения куда должна двигаться страна, ни понимания как этого можно достигнуть. Он привык играть роли, которые ему всегда писали сценаристы. И сейчас он в образе «простого парня», который стал президентом. Но учитывая вводные, то меня интересует, кто пишет сценарий для его роли сегодня. Я давно говорил, что лучший вариант для государства - это сильный регент при слабом президенте. Пусть Зеленский делает то, что ему нравится - ездит по миру, жмет руки публичным людям, фрткаеться с Джеком Ма, Цукербергом или Томом Крузом, перерезает ленточки и грозно сдвигается брови. Сейчас роль регента играет Ермак. Играет очень похабно и не профессионально. Играет так, что в памяти всплывают слова Станиславского «Не верю». Его талант актера слабее, чем у Зеленского, а опыт и компетентность на таком же уровне. Поэтому этот вариант абсолютно глупый и тупиковый. И закончится плачевно. Для Зеленского и всех нас.
А вот то, что Зеленского начали окружать разными аппаратчиками и людьми с опытом говорит о том, что борьба за место регента началась. И победит тот, кто расставит больше людей вокруг Зеленского и покажет свою надобность ему и конечно же лояльность. Надо не забывать тешить самолюбие Зеленского и рассказывать о его величии. Кстати, эту модель выбрали в свое время Ермак и Мендель. Помните их слова о величайшем политическом лидера современности? Так и будущий регент, он же нянька, будет делать. Скорее всего, этот человек станет следующим премьер-министром. И вот он, скорее всего, будет реально управлять государством, искать выход из кризисов и выстраивать вектор развития государства. Кто это будет пока не ясно. Но вариантов много. И это не худший вариант для нас, если вектор будет проевропейский. Но ведь может быть и наоборот.
А Зеленский? Он согласится и дальше изображать из себя президента. Ему это уже нравится. Охрана, госдача, кортежи и все остальное ему пришлись по душе. А вот руководить страной, в которой кризис власти, экономический кризис, политический кризис, война, эпидемия, олигархи и расколотое гражданское общество, ему явно не интересно. Проще играть роль по сценарию, даже если этот сценарий писал не он. А для всего остального есть видосики, которые хоть проблемы и не решают, но уже стали неотъемлемой частью его роли. Поэтому ситуация критическая и скоро мы увидим регента. Тем более, что еще столько ленточек не перерезано и столько фоточек с известными людьми не сделано. Работы для президента еще много. С остальными «мелочами» будет разбираться регент, вне зависимости публичным он будет или нет. И вопрос только в одном - кто им будет?
Джерело: блог Борислава Берези