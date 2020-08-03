Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok



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Переговори про купівлю завершаться не пізніше 15 вересня

Відбудеться повний перегляд безпеки даних американських користувачів

Microsoft планує придбати TikTok у китайського розробника ByteDance. Про це йдеться у повідомлені американської компанії.

Переговори щодо купівлі почнуться протягом кількох тижнів і завершаться не пізніше 15 вересня. Якщо переговори пройдуть успішно, угода відбудеться при повному перегляді безпеки даних від користувачів. Також всі дані американських користувачів будуть зберігатися на території США.

«Microsoft та ByteDance звернулися до Комітету іноземних інвестицій у США (CFIUS). Дві компанії повідомили про свій намір вивчити попередню пропозицію, яка передбачала б придбання сервісу TikTok у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, і це призведе до того, що Microsoft буде володіти TikTok та керувати ними на цих ринках», – йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, що раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії. Раніше адміністрація Трампа постановила, що TikTok має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS). Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп розглядав можливість блокування застосунку на території США.