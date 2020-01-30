ПАРЄ почала працювати під диктовку Росії

Парламентська Асамблея Ради Європи успішно пройшла процедуру самокастрації своїх повноважень

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ПАСЕ решило самоуничтожить свои возможности и ввела новый порядок наложения санкций на государства, которые нарушают права человека и международное право. Начну с того, что в случае серьезного нарушпния принципов и ценностей Совета Европы, например аннексии или оккупации, рассматривать вопрос санкций будут два уставных органа Совета Европы: Комитет министров и сама ПАСЕ. А цель такой процедуры - это с помощью диалога и сотрудничества добиться выполнения обязательств странами-членами Совета Европы, и дать возможность не вводить санкции против страны-нарушительницы. И будет длиться процедура...9 месяцев. Все это время отводится для диалога с нарушителем. причем в случае даже если будет зафиксирован минимальный прогресс в решении проблемы, то срок в 9 месяцев может быть обнулен и отсчет начинается с начала. Таким образом, реальное наложение санкций становится фактически невозможным.

По факту, если Россия будет аннексировать или оккупировать территорию Украины, Беларуси, Эстонии или Польши и убивать их граждан, то наложить на РФ санкции будет невозможно. Потому что Кремль пару часов не будет убивать или оккупировать и это будет объявлено прогрессом. А потом с начала. Перестанут российские оккупанты на сутки пытать крымских татар и это уже достижение, а значит не надо накладывать санкции. Хотя, пока РФ будет оккупировать территориии и убивать местных жителей, а Совет Европы будет отсчитывать 9 месяцев, то за это время уже может и стран не быть и количество убитых будет исчисляться огромными цифрами.

В общем Парламентская Ассамблея Совета Европы успешно прошла процедуру самокастрации своих полномочий. И сделано это под диктовку из Москвы. Так что ПАСЕ превратилась в импотентный орган, который может теперь решать вопросы на уровне уровня жиров в молоке и соблюдения гендерного баланса в делегации. От всего большего они самоотсранились. Не знаю возможно ли возрождение ПАСЕ, но теперь эта структура так же опасна для стран, которые нарушают права человека и международное право, как и енот. Хотя на енота может быть аллергия, а ПАСЕ абсолютно стерильна.

Но Эстонии и Польше в этой истории значительно лучше, чем Украине. Потому что они члены НАТО. И защищать их будет Альянс, а не отказавшаяся от возможности наложения санкций ПАСЕ. Значит единственным нашим вариантом защититься от варварского и дикого соседа - это скорейшее вступление в НАТО и размещение баз на границе с РФ. Увы, оружие остаётся единственным сдерживающим фактором от совковых комплексов и имперских аппетитов Кремля.