Про антикорупційну політику та деолігархізацію в Україні

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки що в Україні реалізується стратегія примусового відвідування правоохоронцями музеїв і виставок

Мовою оригіналу

Дал интервью американскому СМИ. В процессе интервью меня спросили, как я оцениваю внешнюю и внутреннюю стратегию Украины? А еще о том, как я оцениваю украинские экономическую и промышленную стратегии, оборонную стратегию и конечно стратегию возврата контроля над Крымом и ОРДЛО? Очень хотели чтоб я оценил социальную политику и децентрализацию. А потом прозвучал вопрос, который меня добил. Какая сегодня антикоррупционная политика в Украине и как проходит деолигархизация? Давно меня так не ставили в тупик. В итоге, я сказал, что не могу озвучивать то, чего нет и надо дождаться пока власть все же сможет сформулировать государственную стратегию по этим вопросам.

Ведь даже «План действий Кабмина» не принят ВР, потому что в нем лишь общие фразы и отсутствуют показатели и цифры. И добавил, что у нас сейчас реализуется стратегия принудительного посещения правоохранителями музеев и выставок. И так хорошо реализуется, что сотрудники ДБР штурмуют музеи, чтоб посмотреть на картины. Вот тут уже они удивились. А я подумал, что сарказм и ирония не всем понятны, если люди не в курсе дела.

И у меня опять это неприятное ощущение, когда ничего не сделал и напортачил кто-то другой, а стыдно мне. Хотя, может кто-то со мной не согласен и может описать все эти стратегии и этапы, которые достигнуты? Я с интересом почитаю. Если будет, что читать.

Джерело: блог Борислава Берези

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