  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Про антикорупційну політику та деолігархізацію в Україні

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Про антикорупційну політику та деолігархізацію в Україні

    Поки що в Україні реалізується стратегія примусового відвідування правоохоронцями музеїв і виставок

    Мовою оригіналу

    Дал интервью американскому СМИ. В процессе интервью меня спросили, как я оцениваю внешнюю и внутреннюю стратегию Украины? А еще о том, как я оцениваю украинские экономическую и промышленную стратегии, оборонную стратегию и конечно стратегию возврата контроля над Крымом и ОРДЛО? Очень хотели чтоб я оценил социальную политику и децентрализацию. А потом прозвучал вопрос, который меня добил. Какая сегодня антикоррупционная политика в Украине и как проходит деолигархизация? Давно меня так не ставили в тупик. В итоге, я сказал, что не могу озвучивать то, чего нет и надо дождаться пока власть все же сможет сформулировать государственную стратегию по этим вопросам.

    Ведь даже «План действий Кабмина» не принят ВР, потому что в нем лишь общие фразы и отсутствуют показатели и цифры. И добавил, что у нас сейчас реализуется стратегия принудительного посещения правоохранителями музеев и выставок. И так хорошо реализуется, что сотрудники ДБР штурмуют музеи, чтоб посмотреть на картины. Вот тут уже они удивились. А я подумал, что сарказм и ирония не всем понятны, если люди не в курсе дела.

    И у меня опять это неприятное ощущение, когда ничего не сделал и напортачил кто-то другой, а стыдно мне. Хотя, может кто-то со мной не согласен и может описать все эти стратегии и этапы, которые достигнуты? Я с интересом почитаю. Если будет, что читать.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Богдан Петренко
    Богдан Петренко

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ