  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Про вакцину від коронавірусу та обіцянки Володимира Зеленського

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Про вакцину від коронавірусу та обіцянки Володимира Зеленського

    Зеленський вже обіцяв, що не переїде на державну дачу, не буде спецпалат і кумівства...

    Мовою оригіналу

    Зеленский в очередном видосике сообщил, кому первому в Украине достанется вакцина от Covid-19. И заявил, что первыми в очереди на вакцину стоят медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.

    А теперь вспомните, как он обещал, что не переедет на госдачу, что не будет спецпалат и кумовства, а так же, что «Весна придет — сажать будем», что насильник Иванисов из «Слуги народа» лишится мандата, а обвиненный НАБУ в коррупции ещё один «слуга» Юрченко «обязательно сядет в тюрьму».

    Вспомнили? И все ведь Зеленский сделал наоборот. На госдачу переехал, в спецпалату лег, никого не посадил и так почти по всем вопросам. И теперь из того, как он обещает и не выполняет можно сделать логичные выводы.

    Да, теперь мы точно знаем, кто не получит эту вакцину первыми. Это медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Андрухович
    Юрій Андрухович

    Український поет

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies