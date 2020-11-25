Про вакцину від коронавірусу та обіцянки Володимира Зеленського

Зеленський вже обіцяв, що не переїде на державну дачу, не буде спецпалат і кумівства...

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Зеленский в очередном видосике сообщил, кому первому в Украине достанется вакцина от Covid-19. И заявил, что первыми в очереди на вакцину стоят медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.

А теперь вспомните, как он обещал, что не переедет на госдачу, что не будет спецпалат и кумовства, а так же, что «Весна придет — сажать будем», что насильник Иванисов из «Слуги народа» лишится мандата, а обвиненный НАБУ в коррупции ещё один «слуга» Юрченко «обязательно сядет в тюрьму».

Вспомнили? И все ведь Зеленский сделал наоборот. На госдачу переехал, в спецпалату лег, никого не посадил и так почти по всем вопросам. И теперь из того, как он обещает и не выполняет можно сделать логичные выводы.

Да, теперь мы точно знаем, кто не получит эту вакцину первыми. Это медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.

Джерело: блог Борислава Берези

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